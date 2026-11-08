Giovanna Antonelli relata susto em voo de BH para o Rio durante tempestade

A atriz Giovanna Antonelli, de 50 anos, viveu momentos de tensão durante uma viagem de avião nessa sexta-feira (6/11). A aeronave enfrentou forte turbulência em meio a uma tempestade com outros passageiros a bordo. Sem conseguir realizar o pouso previsto, o avião precisou retornar a Belo Horizonte.

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Cristiano Ferreira, que viajava sentado ao lado de Giovanna e de Helen Ferreira, compartilhou o episódio nas redes sociais. No vídeo publicado, a artista relembrou o desespero sentido no voo e classificou a experiência como o maior medo de sua vida.



A atriz Giovanna Antonelli e Cristiano Ferreira durante o voo que enfrentou forte turbulência e fez a aeronave retornar a Belo Horizonte. Foto: Reprodução/Instagram



Despedidas e tentativa de organizar finanças

Durante momentos de instabilidade, a passageira enviou recados de despedida aos familiares. Ela mandou mensagens para os filhos, o marido e o irmão enquanto a aeronave enfrentava as turbulências provocadas pelo mau tempo.

A atriz explicou a reação diante do pânico vivido na cabine: "Foi o maior pânico da nossa vida, não foi? Olha, foi o maior medo que eu passei na minha vida. Me despedi de todo mundo, mandei mensagem para filho, filha, marido, irmão".

Ainda sob forte nervosismo, Giovanna buscou organizar as próprias finanças. Sem sucesso na tarefa, ela tratou a situação com tom descontraído: "Não lembrava de uma senha do banco. Fiquei tão nervosa que não tinha nem como deixar um dinheirinho".

Orações na tempestade e pouso seguro

O medo provocou forte choro. Giovanna descreveu o apoio emocional vivido ao lado de Helen Ferreira durante a agitação no ar: "Eu olhava para ela, ela chorava, e eu chorava. Eu gritava um santo, ela rezava".

A passageira recorreu à fé durante os períodos críticos da viagem e enumerou diversos santos e santas para pedir proteção contra os riscos causados pela tempestade.

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A aeronave conseguiu pousar em segurança, e a tensão entre os passageiros deu lugar a muitas risadas. Ao avaliar a experiência compartilhada, Cristiano sugeriu que a história vivida pelo grupo seja contada no programa "Que história é essa, Porchat?", apresentado por Fábio Porchat.