Taís Araujo elogia Lázaro Ramos após fim de novela: 'Meu malvado favorito'

Lázaro Ramos assume pela primeira vez um vilão em novelas ao interpretar Jendal em “A Nobreza do Amor”. Acostumado a papéis mais bem-humorados, o ator agora vive um antagonista inspirado em Iago, de Otelo, de William Shakespeare.

Taís Araujo comemorou o desempenho de Lázaro Ramos como Jendal, vilão de "A nobreza do amor" (Globo). A atriz publicou uma foto ao lado do marido e elogiou a atuação na novela escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., que teve o último capítulo exibido na sexta-feira (6/11).

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"Meu malvado favorito. Parabéns, mozinho! Você brilhou muito nessa novela e que alegria te ver feliz", escreveu nos Stories do Instagram.

Na trama, Lázaro interpretou Jendal, responsável por tomar o poder do reino fictício Batanga e perseguir a princesa Alika (Duda Santos). No final da trama, o personagem enfrentou a resistência de aliados da família real africana, entre eles Menemi, rainha de Zinga, papel de Taís, que será um dos destaques do Salgueiro para o Carnaval 2027. A escola presta uma homenagem a Xica da Silva (1732-1796).

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A novela também colocou os atores em lados opostos pela primeira vez. Casados há mais de 22 anos, eles já haviam trabalhado juntos em "Cobras & lagartos", "Geração Brasil" e "Mister Brau", em papéis de casais ou aliados. Em "A nobreza do amor", protagonizaram embates como adversários.