Shakira pede mudança nas viagens dos filhos entre Miami e Barcelona, mas defesa de Gerard Piqué se manifesta e a disputa judicial ganha mais um capítulo

A disputa entre Shakira e Gerard Piqué sobre as viagens dos filhos, Milan e Sasha, retornou aos tribunais de Barcelona após a falta de acordo entre as partes. A cantora quer alterar o regime de visitas para evitar que os meninos façam deslocamentos transatlânticos durante períodos escolares ou recessos breves.

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As crianças vivem em Miami com a mãe desde abril de 2023, enquanto o ex-jogador reside em Barcelona. A artista argumenta que a duração dos voos e a alteração de fuso horário afetam a rotina dos garotos, propondo que o pai viaje aos Estados Unidos em datas específicas.

Proposta de divisão dos trajetos

A solicitação de Shakira não pretende reduzir o tempo de convivência dos filhos com o pai. O ponto central discute quem deve realizar as viagens em períodos curtos de permanência.

A defesa da cantora explicou em comunicado que sua intenção é que “o esforço dos deslocamentos entre Miami e Barcelona não recaia unicamente sobre eles, mas seja compartilhado”. A proposta sustenta que essa mudança permite aos menores manter com regularidade as atividades escolares, as relações sociais e a rotina construída nos Estados Unidos.

Piqué defende a conservação do acordo assinado em novembro de 2022, firmado após a separação comunicada em junho daquele ano. O ex-atleta busca garantir o contato contínuo das crianças com ele e com a família paterna na Espanha, onde moravam antes da mudança.

Audiência e análise judicial

O pacto anterior concedia ao pai os principais períodos escolares, incluindo Ação de Graças, Natal e Semana Santa, além de dez dias por mês e 70% das férias de verão. Milan nasceu em janeiro de 2013 e Sasha em janeiro de 2015, frutos de uma união de mais de 12 anos.

Representantes dos dois lados tentaram negociações diretas antes da audiência realizada em 6 de outubro no Juizado de Primeira Instância número 18 de Família de Barcelona. O advogado de Piqué, Ramón Tamborero, confirmou diálogos até momentos antes do encontro judicial, que contou com intervenção da juíza e da promotoria.

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Após a sessão, a equipe jurídica de Piqué afirmou à revista espanhola "Cool": “estamos muito satisfeitos à espera de que sua senhoria dite a resolução correspondente”. A juíza avaliará a rotina dos menores para decidir se mantém os critérios de 2022 ou se estabelece novos termos para os deslocamentos entre Espanha e Estados Unidos.