Robert Pattinson é um dos nomes cotados para ser James Bond em novo '007'

Os atores britânicos Robert Pattinson e Nicholas Hoult entraram na disputa pelo papel de James Bond na franquia "007". Eles fizeram testes para o novo filme centrado no espião, a ser dirigido por Denis Villeneuve, o cineasta por trás de "Duna". A informação é da revista americana Variety, especializada em cinema.

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Nos últimos dias, cresceram os rumores sobre quem deve assumir o personagem. Os principais cotados pela imprensa são Callum Turner, Josh O'Connor e Jack Lowden. O cantor Harry Styles também foi cogitado, afirma a Variety.

Os novos cotados, Pattinson e Hoult, estão envolvidos no universo de super-heróis da DC Comics. Pattinson encarnou o Batman no filme lançado em 2022, e agora grava a sequência. Antes, ele ficou conhecido por interpretar o vampiro Edward Cullen da saga "Crepúsculo". Hoult, por sua vez, interpretou o vilão Lex Luthor no último "Superman", do ano passado.

O ator Daniel Craig foi o último James Bond. Ele interpretou o personagem por 15 anos, entre 2006 e 2021. Sua última aparição como Bond aconteceu em "007: Sem tempo para morrer", lançado há cinco anos. Antes, o personagem foi às telas com atores como Pierce Brosnan e Timothy Dalton.

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A franquia de espionagem "007" agora está nas mãos da Amazon MGM Studios, que, segundo a Variety, tem como prioridade encontrar o novo James Bond.