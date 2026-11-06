Van Damme prepara novo filme de ação sobre a Yakuza, e o projeto prevê um retorno que deve chamar a atenção de quem acompanha a carreira do astro das artes marciais
Aos 66 anos, astro estrela trama épica no Japão contra a máfia Yakuza; nova produção terá combates reais com grandes campeões mundiais de luta
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Jean-Claude Van Damme prepara seu retorno ao cinema focado exclusivamente em artes marciais com o filme "Katana", de acordo com informações do veículo "Deadline". O ator belga de 66 anos, ícone do cinema de ação dos anos 1980, mantinha a carreira ativa com produções variadas, mas não protagonizava uma obra puramente marcial desde o filme "O Grande Dragão Branco", lançado em 1988.
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A produção é da empresa The Veterans e traz uma história sobre a yakuza ambientada no Japão. O projeto entra em negociação no American Film Market, evento de aquisição, desenvolvimento e networking cinematográfico que ocorre entre 10 e 15 de novembro em Los Angeles.
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Enredo e lutadores profissionais
O diretor, produtor e roteirista francês Jeremy Zag, criador da franquia "Miraculous: As Aventuras de Ladybug", comanda o longa-metragem. A nova produção se une a outros títulos de artes marciais da carreira de Van Damme, como "Kickboxer: O Desafio do Dragão", de 1989, e "Duplo Impacto", de 1991.
A trama apresenta um ex-campeão mundial de boxe que superou um passado sombrio e agora vive dedicado à família. O personagem precisa retornar ao combate quando sua filha é sequestrada pela máfia yakuza em território japonês.
O elenco terá a participação de atletas experientes em lutas para atuar ao lado do astro: o armênio Melsik Baghdasaryan, lutador de MMA, e o francês Cyril Benzaquen, campeão mundial de Muay Thai e kickboxing.
Equipe técnica e cronograma de gravações
A produtora Division Z realiza o longa-metragem em parceria com a Wowow Bridge, companhia sediada no Japão que oferece suporte para filmagens internacionais no país. O catálogo da empresa japonesa inclui trabalhos na série "Tokyo Vice", da HBO Max.
O diretor Jeremy Zag explicou a proposta da obra em depoimento ao "Deadline": "Minha paixão pelo anime japonês serviu de inspiração para 'Miraculous'. Com 'Katana', levo essa paixão a um universo diferente, recorrendo à extraordinária beleza, à escuridão e às tradições marciais do Japão para criar uma aventura espetacular para uma audiência mundial. O código de honra samurai e a beleza e intensidade do combate com katana são fundamentais para esta visão".
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A rodagem de "Katana" está programada para os meses de abril, maio e junho de 2027. A equipe filmará em locações situadas no Japão, na França e em Los Angeles.