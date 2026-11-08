Cena de sexo gay em 'Quem Ama Cuida' deve ir ao limite permitido pelo horário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli vão gravar uma cena de sexo gay na novela "Quem Ama Cuida". Eles interpretam Mau Mau e Felipe, que formam um dos casais mais celebrados da trama.

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A gravação deve ocorrer nesta semana, pessoas ligadas ao elenco confirmaram à Folha. Segundo elas, o roteiro diz que o teor sensual da cena deve ser levado ao limite permitido pelo horário. "Quem Ama Cuida" vai ao ar na faixa das nove e é recomendada para maiores de 14 anos.

O primeiro beijo de Mau Mau e Felipe foi exibido na sexta-feira passada, dia 30. Numa academia de dança, os dois se aproximam, apertam o corpo um do outro e dão um beijão de língua. O momento viralizou nas redes.

Graças ao engajamento, a Globo permitiu que o casal ganhasse espaço na trama. A ousadia da vindoura cena de sexo depende também de um aval da direção da emissora.

Mau Mau, vivido por João Victor Gonçalves, vem entendendo seus desejos sexuais desde o começo da novela. Felipe, o personagem de Pietro Antonelli, passou a ter dúvidas sobre a própria sexualidade após conhecer Mau Mau.

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A primeira cena de sexo entre dois homens numa telenovela da Globo aconteceu há dez anos, em "Liberdade, Liberdade". A trama era exibida na faixa das onze.

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Em fevereiro deste ano, a novela das nove "Três Graças" mostrou o início de uma transa entre o casal lésbico Lorena e Juquinha. Elas foram interpretadas por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky, nesta ordem. Embora celebrado na internet, o momento durou menos de 30 segundos.