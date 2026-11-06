Série 'Noturno' explora o fascínio do ser humano por crimes hediondos



Anos após terrível crime traumatizar uma cidade, criança desaparecida ressurge e põe em xeque o que os moradores sabiam sobre Jurek Walter. O psicopata está preso há mais de uma década, mas o seu poder vai além das grades e força o detetive Jonah Lynn (Liev Schreiber) a reabrir o caso.

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O protagonista da série “Noturno” (Apple TV) une forças com sua aprendiz, a agente do FBI Saga Bauer (Zazie Beetz). Ela se infiltra no manicômio onde Jurek está internado enquanto Jonah decifra a população local.

Ideal

“Ele viu coisas que um ser humano não deveria ver”, diz Schreiber sobre o investigador de homicídios que protagoniza livros de Lars Kepler, pseudônimo do casal sueco Alexander e Alexandra Ahndoril. “A exposição à morte e à violência faz dele a figura ideal para lidar com esses traumas.”



A série se debruça especificamente sobre “O homem de areia” e “Lázaro”, romances policiais que dissecam o confronto entre Jonah e Jurek. Na pele de Stephen Graham, que em 2025 conquistou a crítica com seu roteiro e papel na minissérie “Adolescência”, o antagonista Jurek se adapta à mente de cada vítima como um camaleão.



Na sequência inicial, por exemplo, leva o paciente da cela ao lado a esmurrar a cabeça contra a parede, até morrer, com alguns sussurros.



“O homem não nasce mau. Ele é produto da sociedade e do ambiente em que vive”, afirma o ator Stephen Graham, que frequentou programas de reabilitação para detentos e maratonou títulos de true crime para dar vida ao personagem. Ele diz entender Jurek, embora deixe claro que não o defende.



“Um dos homens que conheci simplesmente não recebeu amor, ou qualquer tipo de segurança emocional. São coisas imperativas para uma criança. Aos 53 anos, ainda busco os abraços do meu pai, a aprovação dele. É simplesmente inerente à nossa natureza”, acrescenta o ator.



Para o showrunner John Havlin, a universalidade de crimes hediondos e a obsessão do público pelos extremos da natureza humana justificam o sucesso dessas narrativas. “São situações de fácil identificação, seja no papel da vítima, seja no de herói”, comenta.



Em “Noturno”, enquanto o detetive rastreia uma menina que desapareceu há anos – isso pode ajudar a pôr fim aos traumas causados por Jurek – e vê Saga, a agente do FBI, se disfarçar de paciente psiquiátrica, o psicopata se aproxima do enfermeiro Karl.



No processo, os dois desenvolvem uma relação complicada, que oscila entre aprovação paterna e o elo entre predador e presa. O interessante é que, em boa parte das cenas, esse relacionamento complexo se dá por uma pequena janela.



“Eu pensava em Jurek todas as noites”, diz Rory Culkin, intérprete do ingênuo enfermeiro. “No set, era como se estivesse cuidando de um tigre que diz estar fascinado por mim. Isso faz com que Karl se sinta especial, pois ninguém o vê assim. Ele pode até saber que está sendo manipulado, mas talvez possa trocar essa noção pelos novos sentimentos em sua vida.” (Davi Galantier Krasilchik/Folhapress)

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“NOTURNO”

A primeira temporada da série, com 10 episódios, está disponível no Apple TV.