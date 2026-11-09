Ator britânico é condenado a 10 anos de prisão por estupro

O ator britânico Russell Brand foi condenado nesta segunda-feira (9/11) a dez anos e meio de prisão por estupro e agressão sexual. Ele deverá cumprir cerca de dois terços da pena na prisão antes de poder ser considerado para liberdade condicional.

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Ao divulgar a sentença, o juiz afirmou que Brand é um "predador sexual", que contou uma "série de mentiras" e demonstrou uma "arrogância impressionante".

No julgamento, Brand respondeu a sete acusações: três de estupro, três de agressão sexual e uma de tentativa de atentado ao pudor. Ele foi considerado inocente em três das acusações (duas de estupro e uma de tentativa de atentado ao pudor).

Os crimes ocorreram entre 2004 e 2009 e envolveram quatro mulheres. Pela legislação britânica, todas têm direito ao anonimato vitalício.

Russell Brand recebeu uma pena de nove anos de prisão pela acusação de estupro. A essa pena serão acrescentadas, de forma consecutiva, as seguintes condenações por agressão sexual:



Nove meses por ter apalpado os seios de uma mulher em um bar de Londres, em 2004;



18 meses por ter agredido sexualmente uma mulher nos estúdios da rádio Choice FM, em Londres, em 2004 ou 2005, ao segurar seu rosto, beijá-la à força e tocar seus seios e nádegas;



Oito meses por uma agressão sexual ocorrida em 2009, durante um projeto do Channel 4, quando encostou a cabeça na região genital de uma colega de trabalho sem seu consentimento.



As três penas por agressão sexual serão cumpridas simultaneamente entre si, mas de forma consecutiva à pena por estupro. Com isso, a pena total aplicada a Brand é de 10 anos e seis meses de prisão.

Caso venha a deixar a prisão para liberdade condicional, depois de no mínimo dois terços da pena, Brand deverá cumprir o restante da sentença sob supervisão das autoridades, sujeito a condições específicas, que podem incluir o uso de tornozeleira eletrônica.

Ao receber a sentença nesta segunda-feira, Brand não reagiu. Ao ser retirado do tribunal, ele parou por um instante e disse à sua esposa, Laura Brand: "Eu te amo". Do lado de fora do tribunal em Southwark, no sul de Londres, jornalistas e uma multidão de pessoas acompanhavam o julgamento.

Quem é Russell Brand?

Brand, de 51 anos, já foi um dos artistas mais famosos e requisitados do Reino Unido. Ele atuou em filmes como Ressaca de Amor (2008) e O Pior Trabalho do Mundo (2010), além de emprestar sua voz para personagens de animações como Trolls (2016) e Minions 2: A Origem de Gru (2022).

Durante o julgamento, Brand foi descrito como "implacável" e "predador sexual".

Algumas das mulheres afirmaram que ficaram "atormentadas durante anos" pelos abusos que relataram ter sofrido.

Em entrevista à BBC, policiais que participaram da investigação conduzida durante três anos pela Polícia Metropolitana de Londres contaram quais foram os principais desafios para levar Brand à Justiça.

Chris Jackson/Getty Images

A cantora americana Katy Perry, que foi casada com Russell Brand entre 2010 e 2012, não foi ouvida pela polícia durante a investigação



As primeiras denúncias contra Brand vieram a público em setembro de 2023.

Uma investigação conjunta dos jornais britânicos The Times e Sunday Times e do programa Dispatches, do Channel 4, revelou que quatro mulheres acusavam o comediante de estupro, agressão sexual e abuso emocional. Brand negou veementemente as acusações.

Pouco depois da divulgação da reportagem, a polícia começou a investigar outras denúncias contra o comediante.

"Imaginávamos que outras pessoas poderiam querer denunciar", disse superintendente da polícia, Andy Furphy. "E foi o que aconteceu."

As denúncias das vítimas foram registradas por forças policiais de diferentes regiões do país. A Polícia Metropolitana de Londres criou uma equipe especial para investigar o caso, em uma operação batizada de Actinolite. Segundo a polícia, foram colhidos mais de 340 depoimentos de testemunhas, entre elas ex-empregadores, antigos colegas de trabalho e pessoas ligadas a Brand.

Um dos policiais ficou responsável por ler os livros do comediante, assistir a suas apresentações de comédia e aos DVDs de seus espetáculos, além de ouvir seus podcasts, para ajudar a reunir provas.

Segundo Furphy, a fama de Brand e a intensa cobertura da imprensa dificultaram o trabalho dos investigadores.

Outro desafio foi o tempo decorrido desde os supostos crimes. Todas as denúncias envolviam episódios antigos, o mais distante deles ocorrido 27 anos antes. Por isso, a polícia não dispunha de imagens de câmeras de segurança nem de provas periciais.

Furphy explicou que os investigadores precisaram buscar outras formas de reunir provas.

"Podemos investigar onde as vítimas estavam na época? Com quem conversaram depois do ocorrido? Contaram a mais alguém? Que outros materiais podemos analisar para reforçar as denúncias? O fato de serem casos antigos não significa que não possamos esclarecê-los."

Um ex-amigo de Brand foi chamado a depor como testemunha de acusação. O tribunal também ouviu uma declaração dos pais de uma das mulheres.

Uma ex-assistente pessoal do comediante, que trabalhou diretamente com ele, contou ao júri que Brand tinha um "apetite sexual insaciável".

Processo 'profundamente desconfortável'

Dois meses após o início da investigação policial, Brand foi interrogado formalmente pela primeira vez. Nos meses seguintes, passou por outros dois interrogatórios.

Em todos eles, o comediante entregou aos policiais uma declaração preparada com antecedência, na qual afirmava não reconhecer as mulheres que o denunciaram nem se lembrar dos supostos episódios. Também declarou que, caso tivesse mantido relações sexuais com elas, teriam sido consensuais. Depois, respondeu "nada a declarar" às perguntas dos investigadores.

Leon Neal/Getty Images

Russell Brand chega ao tribunal acompanhado da mulher, Laura, para o início de seu julgamento



No início de abril de 2025, Brand foi formalmente acusado de cinco crimes: um de estupro, um de estupro oral, dois de agressão sexual e um de atentado ao pudor. A última acusação foi alterada para tentativa de atentado ao pudor durante o julgamento.

Todas as acusações envolviam mulheres que haviam procurado a polícia após a exibição do primeiro documentário do Channel 4 sobre o caso.

No mês seguinte, Brand compareceu ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres. Cercado por equipes de reportagem, levou mais de dois minutos para percorrer a curta distância até a entrada do tribunal. Em uma audiência posterior, declarou-se inocente das acusações.

Enquanto isso, outras mulheres continuaram a denunciar o comediante.

Em julho de 2025, Brand foi interrogado pela quarta vez. Posteriormente, foi acusado de mais dois crimes, um de estupro e outro de agressão sexual. Ele também negou essas acusações.

Em 14 de outubro de 2026, acompanhado da mulher, Laura, o ator e comediante compareceu ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, para o início de seu julgamento. Brand ficou na área envidraçada reservada aos réus.

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As mulheres prestaram depoimento ao júri atrás de uma divisória, enquanto Brand acompanhava os relatos da área reservada aos réus. Algumas choraram durante os depoimentos.