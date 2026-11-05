Ellen Pompeo abre o jogo sobre Grey's Anatomy e novos rumos na carreira

A temporada 23° temporada de Grey’s Anatomy estreou nos Estados Unidos no dia 15 de outubro, sem previsões de encerramento. Ellen Pompeo, cuja presença como Meredith Grey sustenta essa longevidade, avalia que ainda não recebeu o devido reconhecimento pelo papel que impulsionou sua carreira.

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Anos atrás, a artista optou por ficar em segundo plano na produção médica. Essa decisão abriu espaço para protagonizar a minissérie "Uma Família Perfeita". A experiência com a criadora Katie Robbins gerou uma nova parceria, resultando no desenvolvimento da série "Chicks".

Esses novos passos profissionais não significam o abandono da produção veterana. Em entrevista à revista "Variety", Pompeo explicou a situação: "não acredito que alguém vá dar sinal verde para algo que me faça deixar 'Grey’s Anatomy. Ninguém quer abrir essa porta para mim".

Acordo criativo com a Disney

Ao manifestar sua insatisfação nos bastidores da ABC, a atriz recebeu uma proposta de Dana Walden, copresidente da Disney Entertainment. A executiva garantiu investimentos para que Pompeo exerça funções de produtora e protagonista em novas histórias, mantendo o compromisso de permanecer no drama médico.

O projeto "Chicks" nasceu dessa estrutura, sendo desenvolvido pelo selo 20th Television, pertencente à Disney. O acordo viabilizou novos desafios artísticos sem exigir a saída do elenco principal do seriado hospitalar.

Busca por validação artística

O longo período na produção ampliou a percepção da própria trajetória profissional. Pompeo declarou: "para que uma série continue no ar por 20 anos, preciso ter talento, mas nunca recebi o reconhecimento da crítica. Acho que trabalhei tanto e por tanto tempo que gostaria que alguém me desse um tapinha nas costas e achasse que tenho algum talento".

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O retorno financeiro consolidou a atriz como a segunda mais bem paga da televisão. O circuito de premiações, entretanto, apresentou cenário diferente. O Emmy nunca indicou o trabalho da artista, que recebeu apenas uma indicação ao Globo de Ouro, troféu conquistado por Kyra Sedgwick pela série "The Closer".