Virginia Fonseca aposta em look futurista no GP de São Paulo e agita a web; veja

A influenciadora Virginia Fonseca esteve no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste domingo (8/11). Conhecida por produções fashionistas de grande repercussão, a famosa caprichou na produção e roubou a cena ao acompanhar a reta final da etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial.

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A empresária escolheu um visual de pegada futurista e urbana para marcar presença no evento. Ela montou uma produção focada inteiramente em tons metalizados combinados com modelagens modernas.

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Detalhes das peças e acessórios

A peça principal do look foi uma jaqueta estruturada de couro com acabamentos prateados. O item pertence à marca internacional Namilia, grife conhecida pelas criações vanguardistas.

Na parte de baixo, Virginia usou uma calça estilo flare. A vestimenta destacou-se por apresentar recortes ousados e vazados nas laterais do quadril e das pernas.

Para arrematar o estilo urbano e se proteger do sol no paddock, a influenciadora apostou em óculos escuros espelhados em tom prata, modelo assinado pela grife de luxo italiana Gucci.

Repercussão na internet

A escolha estética dividiu opiniões nas redes sociais logo após o registro das imagens. O modelito virou assunto: internautas reagiram de forma crítica ao visual ousado vestido pela empresária.

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Uma usuária disparou "Muito vulgar. O mundo tá perdido" ao avaliar a roupa. Em seguida, outra pessoa declarou "Ela é bonita, mas os looks são só por Deus". Uma terceira manifestação acrescentou "Brega".