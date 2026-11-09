Com 3h15 de duração, o monumental "O sentido da vida" é exibido em BH

Como em filmes anteriores de Ryusuke Hamaguchi, também aqui o contato é essencial. No caso, em vários níveis: entre o teatro e a vida cotidiana, entre enfermeiros e pacientes, entre uma língua e outra. Em “O sentido da vida” – título ridículo, que remete a comédias do Monty Python – essa rede se abre em inúmeros níveis.

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O da língua talvez seja o mais radical, pois o filme gira em torno das relações entre a francesa Marilou e a japonesa Mari. Elas conversam em francês ou em japonês e podem mudar de um idioma ao outro em um instante.



A antropóloga Marilou é gerente de uma clínica geriátrica que desenvolve os princípios de “humanitate”, pensamento que busca colocar o paciente no centro do tratamento. Àqueles com deficiência cognitiva em vista do Alzheimer, por exemplo, os terapeutas procuram estimular as memórias e palavras, ativar os movimentos. Tratá-los, em resumo grosseiro, mais como seres vivos do que como quase mortos.



Mari é uma jovem diretora de teatro japonesa. Elas se encontram por acaso. Marilou vai assistir a uma peça que Mari está montando e a identificação entre as duas é imediata. A antropóloga e a diretora, a francesa e a japonesa.



Aqui uma informação relevante – as duas atrizes, Virginie Efira e Tao Okamoto, dividiram o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes de 2026, por este filme. Para se ter um exemplo das dificuldades que enfrentaram, a francesa Efira teve de aprender japonês até falar fluentemente, a pedido do diretor, começando pela escrita.



IDOSOS

Assim como o francês e o japonês entram em contato, as duas mulheres começam uma relação profunda, que levará Mari a se internar na clínica de Marilou, pois sofre de câncer.



Como se pode deduzir, nem tudo o que Hamaguchi dá a ver é belo. Pelo contrário, pode ser difícil de encarar idosos enfraquecidos que os enfermeiros tentam fazer andar, por exemplo. Ou o esforço para acompanhar a agitação de Tomoki, um autista de terceiro grau.



Mas “O sentido da vida”, título brasileiro infame, não é um filme para quem quer apenas se divertir, muito menos serve como distração. Ao contrário: seu princípio é mesmo o do contato entre os diversos.



No “humanitate”, há quatro palavras que designam o contato com os pacientes: olhar, toque, palavra e verticalidade. Este último é o que leva a fazer os pacientes ficarem de pé e caminharem, pois andar é a base da liberdade humana, segundo Marilou.



Este é, então, um filme do contato, da possibilidade de ligar mundos, línguas e linguagens. Enfim, pessoas diferentes.



Seu objetivo não é ser simplesmente visto, mas produzir uma experiência. Isso é o que todo o sistema de trocas que o filme move produz no espectador. Acrescente-se a afirmação da natureza como elemento não que serve ao homem ou submetido a ele: no pensamento e na experiência de Hamaguchi é como se natureza e homens também formassem um conjunto só.



Se lembrarmos que Hamaguchi ficou conhecido por “Drive my car”, fica mais clara a ideia desenvolvida aqui: se ali havia como um pedido para alguém dirigir o meu carro, aqui é como constatar que ninguém dirige o seu carro. Ou sua existência, para ser mais claro: algo a dirige, se é que dirige, mas não nós, em todo caso.



Se em “O sentido da vida” as personagens parecem caminhar sobre nuvens, por um caminho de enorme pureza – com exceção de uma enfermeira, personagem importante pelas marcas que traz –, a experiência a que nos conduzem não é puramente médica, por sorte.



Em dado momento, Mari, que estudou filosofia na França, exporá, com ajuda de um desenho, uma crítica ao capitalismo que a olhos leigos é capaz de deixar de queixo caído muitos teóricos, sobretudo de esquerda, pela compreensão do mundo contemporâneo. Ali a palavra e a imagem se complementam.



Se aqui o experimental cinematográfico importa, é em grande medida pela experiência existencial que propõe e até proporciona: o olhar e a palavra, próprios do cinema, se complementam pela ideia de toque, isto é, do contato que aproxima línguas e pessoas por vezes muito distantes entre si.



“O SENTIDO DA VIDA”

(França, 2026, 3h15). Direção: Ryusuke Hamaguchi. Com Virginie Efira, Tao Okamoto, Kodai Kurosaki. Nesta terça-feira (10/11), no Cine Belas Artes e no Cineart Ponteio, às 19h05.

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