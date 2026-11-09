Nova novela das seis da Globo enfrenta críticas por retratar Nordeste arcaico; entenda

A estreia da novela "Lá na Minha Terra" na TV Globo, nesta segunda-feira (9), desencadeou debates sobre a representação do Nordeste na teledramaturgia brasileira. Criada por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a obra das seis recebeu críticas logo no primeiro capítulo pela repetição de fórmulas tradicionais associadas à população local.

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Em vez de retratar um território plural, parte do público avaliou que o folhetim apostou em recursos visuais e narrativos já desgastados na televisão ao apresentar uma cidadezinha do interior nordestino.

Contraste entre cenários movimenta a história

O enredo acompanha a trajetória de Rosenda, personagem de Dira Paes, que cria cinco filhos sozinha na cidade fictícia de Lavra Seca. Há 15 anos, o marido dela, Severino, vivido por Daniel de Oliveira, abandonou a casa para tentar a vida na capital paulista e não retornou.

Em São Paulo, o homem assumiu a identidade de Cesário, construiu patrimônio como empresário e começou outra família ao se casar com Ismália, interpretada por Camila Morgado. Essa divisão geográfica gerou incômodo nos espectadores ao opor uma comunidade nordestina rural e carente a um Sudeste próspero e desenvolvido.

Caracterização e elenco recebem questionamentos

A disparidade visual entre os dois cenários levou os telespectadores a questionarem o tratamento dispensado a cada região nas redes sociais. Um dos comentários de destaque resumiu o estranhamento com a pergunta "Por que o Nordeste é de época e o Sudeste é contemporâneo?".

A emissora trata a produção como uma fábula ambientada nos dias atuais, mas a caracterização dos moradores e de Lavra Seca foi vista como um recurso que afasta a região do presente. O foco constante em privações, religiosidade acentuada e nomes incomuns também recebeu apontamentos como reforço a clichês regionais.

A escolha de atores de outros estados para viver papéis nordestinos gerou contestações, somada ao uso de recursos de maquiagem para alterar os traços de parte do elenco em cena. Manifestações apontaram a carência de oportunidades para artistas nascidos na própria região em obras com essa ambientação.

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A discussão nas plataformas digitais chegou a traçar paralelos com a repercussão de um vídeo recente divulgado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o Nordeste, citado durante os debates em torno da estreia do folhetim.