Mulheres fortes ocupam palcos de BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Um espetáculo cênico-musical e um clássico da dramaturgia mundial que estreiam nesta quinta e sexta-feira (12 e 13/11) em BH levam à cena a força da mulher. O auditório do Centro Cultural UFMG será palco para “Nara, da bossa ao samba”, que repassa a trajetória da cantora que fez história na MPB. No Teatro da Cidade, a Patuá Cia. de Teatro mostra sua versão de “A casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca.

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Idealizada pela cantora e atriz Vânia Campos, que contracena com o músico Júlio Marotta, sob direção de Luciano Luppi, a montagem sobre Nara Leão nasceu como show e chega agora repaginada, com verniz teatral.

"Sempre gostei muito de Nara e, como sou atriz também, achei que cabia unir a música ao teatro”, diz Vânia. Na ambientação que reproduz o que seria o apartamento da cantora em Copacabana, ela conversa descontraidamente com Marotta, relembrando passagens da vida de Nara e ilustrando com canções o que é dito.

“A parte dramatúrgica é mais comigo. Eventualmente, me coloco como se fosse a Nara num lugar que não chega a ser imitação nem interpretação, mas adotando postura e jeito de falar que a lembram”, pontua.

Da bossa ao protesto

A atriz destaca que o espetáculo contempla momentos marcantes da trajetória da artista. Observa que o caminho dela, que transitou da Tropicália à Jovem Guarda, passando pela canção de protesto, foi também político. A jovem assistiu à criação da bossa nova, gravou clássicos do gênero e foi apresentada por Roberto Menescal aos sambistas.

“Nara, que nunca tinha saído de Copacabana, começou a frequentar o morro, onde conheceu Cartola, Zé Keti e Nelson Cavaquinho. Foi uma ruptura importante na vida dela, o envolvimento com uma realidade que não conhecia”, diz Vânia. A cantora conviveu com destaques do Cinema Novo e assumiu postura de maior ativismo contra a ditadura militar.

A opressão de 'A casa de Bernarda Alba', escrita em 1936 por García Lorca, está presente no mundo atual Igor Cerqueira/divulgação

Distante das paisagens cariocas, um pequeno povoado no interior da Espanha é cenário de “A casa de Bernarda Alba”, encenada pela Patuá Cia. de Teatro. A peça mantém a estética tradicional, fiel ao que García Lorca propõe em seu texto.

Nilmara Gomes, que dirige, atua e responde pela trilha sonora, diz que a peça abre espaço para novas camadas simbólicas, especialmente na cena do jantar, que muitas montagens desprezam por achar que não tem sentido e deixa o espetáculo mais longo.

“Nossa cena do jantar quebra completamente o rumo do espetáculo, porque entramos num universo distópico, com estética diferente de todo o restante da encenação”, explica. Nilmara observa que foi um risco que a companhia decidiu correr.

“Existe a construção social de que o casamento traz segurança e felicidade para a mulher, ideia que já não faz mais sentido. Angústias, a filha mais velha de Bernarda, que está sendo preparada para o casamento, vivencia isso como uma completa distopia”, revela.

A Patuá decidiu montar “A casa de Bernarda Alba” pela forma como a história criada por García Lorca reverbera na atualidade.

“Escrito em 1936, o texto só foi encenado em 1945. No meio do caminho, em 1939, foi instaurada a ditadura franquista na Espanha, que durou quase 40 anos. A nossa escolha tem a ver com o cenário político que estamos vivendo. García Lorca falava de opressão, algo que hoje está aí, latente. Essa atualidade nos impactou bastante”, conclui a atriz e diretora.



“NARA, DA BOSSA AO SAMBA”

Com Vânia Campos e Júlio Marotta. Direção de Luciano Luppi. Nesta quinta e sexta-feira (12 e 13/11), às 19h, no Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174, Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) à venda na plataforma Sympla.



“A CASA DE BERNARDA ALBA”

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De Federico García Lorca. Com Patuá Cia. de Teatro. Nesta quinta e sexta-feira (12 e 13/11), às 20h, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro). Ingressos: R$ 64 (inteira) e R$ 32 (meia), à venda na plataforma Sympla.