Turma da Mônica no CCBB BH: veja passo a passo para garantir ingresso de graça

A exposição "Viva Mauricio: Mauricio de Sousa, a experiência imersiva" estreou nessa terça-feira (10) no Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte (CCBB BH). A atração tem entrada gratuita e reúne 25 ambientes e instalações interativas com personagens como Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Horácio e Penadinho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para visitar o espaço, o público precisa reservar ingressos com antecedência pelo site oficial ou na bilheteria física. As entradas são limitadas e ficam disponíveis todas as quartas-feiras pela manhã, válidas para as visitas da semana seguinte. Cada pessoa pode retirar até quatro bilhetes com a identificação de todos os participantes. Crianças a partir de 3 anos também necessitam de ingresso.

Leia Mais

Passo a passo para garantir os ingressos

Acesse o site do CCBB BH e procure pela mostra "Viva Mauricio: Mauricio de Sousa, a experiência imersiva". Escolha a modalidade do ingresso: agendado ou Fila de Espera. Selecione uma das opções de data e horário disponíveis no sistema, caso opte pelo modelo agendado. Informe a identificação de cada visitante, respeitando a cota de até quatro tíquetes por emissão. Apresente a entrada no dia do evento em formato impresso ou digital pelo celular, com o QR Code legível.

Diferenças entre agendamento e Fila de Espera

O ingresso agendado permite marcar o dia e o horário da visita. A organização recomenda chegar com 10 minutos de antecedência. O local oferece tolerância de até 10 minutos de atraso. Caso ultrapasse essa margem, a pessoa precisará emitir uma nova entrada.

A modalidade Fila de Espera funciona sem horário fixado e não garante o acesso às salas. O bilhete vale apenas para a data selecionada e a entrada depende da lotação das galerias e da liberação de vagas. Em dias com maior movimento, a espera pode ser longa e a fila pode fechar antes do previsto.

Detalhes do acervo e funcionamento

Com instalações distribuídas pelo pátio, pelo térreo e pelo terceiro andar do prédio, o percurso conta com cerca de 210 itens exclusivos do arquivo pessoal do desenhista, abrangendo seus trabalhos iniciais. O espaço exibe ainda mais de 200 cópias de desenhos, fotos e vídeos que mostram desde sua infância em Santa Isabel (SP) até o reconhecimento nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A visitação acontece de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h, com entrada permitida até as 21h. A mostra tem classificação indicativa livre e segue em cartaz até 5 de fevereiro de 2027.