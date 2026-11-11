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Bandas de rock de BH relembram histórias e falam sobre show com três atrações

Integrantes de Putz Grilla, Lurex e Chevette Hatch participaram do Podcast do Carlini e conversaram sobre trajetória, repertório e a relação com o público

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.
11/11/2026 19:45 - atualizado em 11/11/2026 19:46

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Bandas de rock de BH relembram histórias e falam sobre show com três atrações
Ricardo Carlini recebeu, no Podcast do Carlini, representantes das três bandas que integram o projeto Trinca do Rock: André Alvarenga, vocalista da Putz Grilla; Phil Ferrer, guitarrista da Lurex; e Mário Mello, vocalista da Chevette Hatch. Durante o bate-papo, eles conversaram sobre a trajetória dos grupos, influências musicais e os preparativos para o encontro no Underground Black Pub, em Belo Horizonte. crédito: Gladyston Rodrigues

O que Legião Urbana, Queen e Guns N' Roses têm em comum? As músicas dessas bandas estarão entre as atrações de uma mesma noite em Belo Horizonte. A proposta do projeto Trinca do Rock foi tema do Podcast do Carlini, apresentado por Ricardo Carlini, no canal do Portal Uai no Youtube. O programa recebeu representantes de Putz Grilla, Lurex e Chevette Hatch para uma conversa sobre música, histórias de estrada e a paixão pelos clássicos do rock.

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Participaram do bate-papo André Alvarenga, vocalista da Putz Grilla; Phil Ferrer, guitarrista da Lurex, banda-tributo ao Queen; e Mário Mello, vocalista da Chevette Hatch. Durante a conversa, Carlini perguntou sobre a trajetória dos grupos, o início das formações, as influências musicais e as diferenças entre os repertórios.

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Uma das histórias recuperadas foi a origem da Chevette Hatch, criada em 2005 com a proposta de tocar pop rock dos anos 80. Mário contou que o grupo também passou a explorar músicas que nem sempre apareciam nas festas dedicadas à década, incluindo sucessos populares de artistas como Xuxa e Rosana. A ideia era ampliar o repertório para além do rock tradicional.

André também relembrou a história da Putz Grilla, cuja primeira fase começou em 1992. Depois de um intervalo, a banda retomou as atividades em 2006, influenciada por apresentações da Chevette Hatch. Já a Lurex, criada em 2000, mantém o trabalho dedicado à obra do Queen, com interpretações de músicas que marcaram a carreira do grupo britânico.

Outro assunto foi a relação dos músicos com o público. Os convidados destacaram a liberdade para adaptar o repertório durante as apresentações, conforme a reação da plateia. Para eles, cada música desperta lembranças e emoções diferentes. Phil também ressaltou que as três bandas compartilham a dedicação ao repertório que interpretam.

Ao longo do programa, Carlini ainda comentou apresentações históricas do Queen, como as realizadas no Rock in Rio de 1985 e no Live Aid, e elogiou a performance dos integrantes da Lurex na interpretação da obra de Freddie Mercury e companhia.

Trinca do Rock em BH

O encontro das três bandas será nesta sexta-feira, 13 de novembro, no Underground Black Pub, em Belo Horizonte. A programação começa com a Putz Grilla, que apresenta sucessos nacionais dos anos 80 e 90, como Legião Urbana, Titãs e Cazuza.

Serviço

  • Trinca do Rock – Putz Grilla, Lurex e Chevette Hatch

  • Data: 13 de novembro, sexta-feira

  • Abertura da casa: 20h

  • Local: Underground Black Pub

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