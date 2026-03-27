Ricardo Carlini revela que comprou Playstation só para jogar Fórmula 1

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O jornalista e apresentador da TV Alterosa, Ricardo Carlini, foi o convidado do Glitch Clube desta quinta-feira (27/03). Em conversa com Leo Lima, ele deixou a formalidade de lado e mergulhou em memórias que ajudam a contar não só a sua trajetória, mas também a relação de uma geração com os games.

Carlini voltou à pré-adolescência, quando passava horas em fliperamas. Mais do que jogar, ele relembra o ritual de acumular fichas, de suas máquinas favoritas e da aventura até chegar às casas de jogos.

Ricardo Carlini participa do Glitch Clube e relembra a relação com videogames, incluindo a compra de um PlayStation motivada por jogos de Fórmula 1. Alexandre Guzanshe

Essa paixão atravessou os anos e ganhou outra forma na vida adulta. O apresentador revelou que comprou um PlayStation com o objetivo de jogar F1. Fã declarado da categoria, ele levou a experiência além e montou um cockpit completo em casa para se dedicar aos simuladores.

A conversa também abriu espaço para outros interesses. Carlini falou sobre o gosto por viagens e destacou o carinho especial pela Irlanda, um destino que o marcou recentemente. No campo cultural, contou que mantém o hábito de assistir a filmes e séries com frequência.

Entre as lembranças mais marcantes está a experiência de ter participado da primeira edição do Rock in Rio, um momento que ele descreve como inesquecível. A paixão pelo carnaval de Belo Horizonte também apareceu como parte importante de sua vida.

Leo Lima, jornalista do Estado de Minas e apresentador do Glitch Clube, durante entrevista sobre games, tecnologia e cultura digital. Otávio Rangel

O episódio ainda teve um momento simbólico. Carlini e Leo Lima jogaram uma partida de pinball, revivendo na prática o espírito dos fliperamas da juventude.

Entre risadas e histórias, o encontro revela um lado mais íntimo de um dos rostos conhecidos da televisão mineira, conectado não apenas à comunicação, mas também à memória afetiva dos jogos.

Conheça o Glitch Clube

O Glitch Clube é um podcast que mistura informação e entretenimento em bate-papos sobre tecnologia, games, cultura pop e inovação. O programa busca aproximar o público das transformações do mundo digital e das histórias por trás dos criadores. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify, com conteúdos extras no Instagram oficial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia