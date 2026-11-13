"A boa filha" promete "suspense chocante e assustador"

Os leitores de Karin Slaughter já conhecem a combinação: crimes brutais, personagens cheios de contradições, segredos enterrados e reviravoltas. É justamente esse universo que a escritora promete levar à televisão com a adaptação de “A boa filha”, romance publicado por ela em 2017. A série tem seis episódios e, no Brasil, estreou na quinta-feira (12/11), no serviço de streaming Sony One.

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Slaughter afirma que o público encontrará na produção os elementos que fizeram de seus livros sucessos entre os leitores. “Os personagens, as tramas dinâmicas, as revelações empolgantes e todos os mistérios vão estar presentes. Só que agora em outro formato”, diz a autora, que também assina o roteiro de toda a temporada.



A história acompanha as irmãs Charlotte (Meghann Fahy) e Samantha Quinn (Rose Byrne), que tentam reconstruir a vida depois de uma noite de violência que destruiu a família. Vinte anos antes, a mãe das duas foi assassinada, episódio que deixou marcas profundas e provocou o rompimento entre os familiares. No presente, um novo crime abala a cidade de Pikeville e coloca Charlotte, hoje advogada, diante de uma situação que a obriga a revisitar o passado.



SUSPENSE

A família, aliás, é um dos pontos centrais da trama, mesmo em uma produção que não economiza em tensão. Slaughter acredita que essa dimensão pode aproximar a história do público brasileiro, com quem mantém uma relação especial.



“Embora seja um suspense chocante e assustador, no fundo é uma história sobre família, sobre calor humano. Isso os brasileiros conhecem bem”, afirma. Para ela, os Quinn funcionam como uma espécie de porto seguro uns para os outros, mesmo quando precisam enfrentar situações extremas.



A escritora conta que quis participar diretamente da adaptação também para compreender melhor as decisões envolvidas na passagem de uma obra literária para a televisão.



“Queria descobrir por que os roteiristas fazem as escolhas que fazem e por que as coisas mudam do livro para a tela”, explica. “Então comecei tentando entender como montar esse quebra-cabeça e, com o tempo, continuei escrevendo até concluir toda a série.”



A mudança de formato também exigiu que Slaughter deixasse de lado o apego a determinadas cenas e passagens do romance. Para ela, adaptar não significa reproduzir cada página, mas encontrar soluções que funcionem diante das câmeras.



“Fiquei muito feliz de ver Rose Byrne e Meghann Fahy interpretando essas personagens que, até então, existiam apenas na minha cabeça”, diz. “Elas são artistas incrivelmente talentosas e foi ótimo acompanhá-las trabalhando todos os dias.”



A autora destaca especialmente a contribuição de Byrne para a construção de Sam. No livro, a personagem é descrita como alguém mais fria e científica, mas a atriz acrescentou camadas à personagem. “Foi fundamental para algumas reviravoltas da série”, afirma. “De outra forma, o público poderia torcer contra ela.”



A diferença em relação a “Ninguém pode saber” (2022), outra adaptação de uma obra sua, foi justamente o grau de participação. Na série baseada em “Pieces of her”, Slaughter atuou como produtora-executiva, mas não comandou a equipe responsável pela produção. Em “A boa filha”, ela pôde acompanhar as decisões de perto e assumir a palavra final sobre o desenvolvimento da história. (Folhapress)

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“A BOA FILHA”

Série em seis episódios, com lançamentos semanais, às quintas. Primeiro episódio disponível, no Sony One.