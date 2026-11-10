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Netflix prepara série do universo de Crepúsculo, mas a volta à história traz uma mudança de perspectiva que promete mexer com a forma de acompanhar a saga

Adaptação animada de Sol da Meia-Noite terá a visão de Edward Cullen; projeto já conta com novos protagonistas e o apoio de Stephenie Meyer

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
10/11/2026 16:05

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Netflix prepara série do universo de Crepúsculo, mas a volta à história traz uma mudança de perspectiva que promete mexer com a forma de acompanhar a saga
Netflix expande seu catálogo com uma série animada adulta da franquia Crepúsculo crédito: depositphotos.com / emre03

A Netflix confirmou o reinício de "Crepúsculo" com uma nova série animada para o público adulto. O projeto adapta o livro "Sol da Meia-Noite", lançado por Stephenie Meyer em 2020. A obra retorna aos acontecimentos do primeiro volume da franquia, mas adota o ponto de vista de Edward Cullen. A narrativa apresenta os pensamentos, as contradições e os conflitos do personagem em sua relação com Bella Swan.

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A publicação do romance original ocorreu há mais de vinte anos. Na história, Bella se muda para Forks para morar com o pai e conhece Edward, que esconde ser um vampiro. A trama romântica situada em uma pequena localidade do estado de Washington transformou-se em franquia milionária após chegar aos cinemas em 2008, com Kristen Stewart e Robert Pattinson nos papéis principais, encerrando a trajetória cinematográfica em "Amanhecer".

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Duas temporadas confirmadas

Conforme noticiou o portal "What's on Netflix", a plataforma aprovou duas temporadas logo no pedido inicial. Kevin Beggs, presidente da Lionsgate Television Group, confirmou a participação direta da autora: "Trata-se de uma encomenda de duas temporadas de animação para adultos na Netflix. Stephenie e sua equipe estão muito envolvidas; de fato, dirigem o processo junto a nós na Netflix".

Beggs afirmou que existem grandes expectativas para a produção, definida como continuação e expansão do universo da história. A garantia de duas temporadas prévias foge ao padrão da empresa de streaming, que costuma aguardar a recepção do público. A postura demonstra confiança na comunidade de fãs e auxilia no planejamento da animação, formato que envolve processos longos e complexos.

Novos nomes no elenco

A produção escalou novos atores para assumir as vozes dos protagonistas:

Os demais dubladores permanecem desconhecidos. O projeto segue em fase inicial e não possui data de lançamento confirmada.


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