Netflix prepara série do universo de Crepúsculo, mas a volta à história traz uma mudança de perspectiva que promete mexer com a forma de acompanhar a saga

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A Netflix confirmou o reinício de "Crepúsculo" com uma nova série animada para o público adulto. O projeto adapta o livro "Sol da Meia-Noite", lançado por Stephenie Meyer em 2020. A obra retorna aos acontecimentos do primeiro volume da franquia, mas adota o ponto de vista de Edward Cullen. A narrativa apresenta os pensamentos, as contradições e os conflitos do personagem em sua relação com Bella Swan.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A publicação do romance original ocorreu há mais de vinte anos. Na história, Bella se muda para Forks para morar com o pai e conhece Edward, que esconde ser um vampiro. A trama romântica situada em uma pequena localidade do estado de Washington transformou-se em franquia milionária após chegar aos cinemas em 2008, com Kristen Stewart e Robert Pattinson nos papéis principais, encerrando a trajetória cinematográfica em "Amanhecer".

Leia Mais

Duas temporadas confirmadas

Conforme noticiou o portal "What's on Netflix", a plataforma aprovou duas temporadas logo no pedido inicial. Kevin Beggs, presidente da Lionsgate Television Group, confirmou a participação direta da autora: "Trata-se de uma encomenda de duas temporadas de animação para adultos na Netflix. Stephenie e sua equipe estão muito envolvidas; de fato, dirigem o processo junto a nós na Netflix".

Beggs afirmou que existem grandes expectativas para a produção, definida como continuação e expansão do universo da história. A garantia de duas temporadas prévias foge ao padrão da empresa de streaming, que costuma aguardar a recepção do público. A postura demonstra confiança na comunidade de fãs e auxilia no planejamento da animação, formato que envolve processos longos e complexos.

Novos nomes no elenco

A produção escalou novos atores para assumir as vozes dos protagonistas:

Julian Grey, conhecido pelo trabalho em "Fear The Walking Dead", interpretará Edward Cullen no lugar de Robert Pattinson.

Sadie Stanley, que participou de "Cruel Summer" e "Karate Kid: Legends", dará voz a Bella Swan no lugar de Kristen Stewart. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os demais dubladores permanecem desconhecidos. O projeto segue em fase inicial e não possui data de lançamento confirmada.