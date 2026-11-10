Atores da TV Globo se unem contra jornadas diárias de 12 horas: Estamos cansados

Atores e técnicos do audiovisual brasileiro se uniram nas redes sociais para cobrar o encerramento da jornada de trabalho de 12 horas diárias no setor. A campanha ganhou força nesta terça-feira (10/11) e mobilizou nomes com passagens por produções de televisão, séries e cinema, incluindo contratados da TV Globo.

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O protesto reuniu artistas que solicitam uma revisão imediata da rotina de gravações no país. Integrantes do meio cultural como Letícia Spiller e Humberto Carrão aderiram à manifestação pública nas redes sociais para reforçar o pedido por mudanças.

Posicionamento dos artistas mobilizados

Profissionais do meio artístico utilizaram a internet para expor o desgaste provocado pelos turnos excessivos de gravação. Em uma publicação compartilhada com Sergio Guizé, Camila Pitanga cobrou mudanças nas escalas e escreveu "Jornada justa já! Pelo fim da 12 horas! A vida não pode ser só trabalho".

Na mesma linha, Fernanda Montenegro publicou um desabafo direto sobre a situação vivenciada no segmento e declarou: "estamos cansados".

As atrizes Caroline Abras e Carolina Dieckmann também defenderam abertamente condições justas para quem atua no setor audiovisual.

O ator Ênio Cavalcante pontuou que a dedicação à arte não deve servir como desculpa para abusos na escala de trabalho. O artista destacou que turnos longos deveriam gerar reflexão, e não orgulho profissional, lembrando que "por trás das câmeras existem trabalhadores, não máquinas".

Funcionamento das escalas nos bastidores

O padrão atual de 12 horas diárias vigora com frequência em múltiplos formatos de gravação do setor audiovisual, abrangendo produções como:

filmes

novelas

seriados

campanhas publicitárias

A mobilização destaca que a extensão dessa carga horária atinge a rotina de quem atua diretamente nos bastidores dos projetos, afetando funções como:

assistentes de direção

camareiras

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Na prática profissional, o período dedicado às produções supera com frequência o limite previsto. Ao contabilizar o deslocamento até o trabalho, a preparação inicial das equipes e o fechamento dos sets de gravação, a permanência total longe de casa atinge marcas de 14, 18 horas ou mais.