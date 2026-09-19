Celebridades e TV
Globo aciona Justiça para cobrar dívida do ator Ewerton de Castro
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A origem do processo está na saída de Ewerton das gravações de “O Quinto dos Infernos”, minissérie exibida em 2002. O ator havia sido escolhido para interpretar Cauper, um comerciante brasileiro, mas deixou a produção após discordar do espaço reservado ao personagem. Ele chegou a gravar algumas cenas, parte delas aproveitada na versão exibida pela Globo. Depois da saída, Flávio Galvão assumiu o papel. Foto: Renato Rocha Miranda/Globo
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Ewerton de Castro alegou que havia se sentido desrespeitado profissionalmente pela dimensão do personagem. Em entrevista dada à “Folha de S.Paulo” na época, ele disse que tinha poucas falas e aparecia pouco nas cenas. "Não pensei que eles chamariam a mim, um profissional com 34 anos de carreira, para fazer praticamente uma figuração", declarou. A Globo, por sua vez, sustentou no processo que a saída inesperada provocou transtornos e exigiu mudanças no roteiro. A Justiça considerou que a empresa Foto: Reprodução
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Nascido em São Paulo em 11 de dezembro de 1945, Ewerton de Castro construiu uma carreira de mais de cinco décadas no meio artístico. O ator também trabalhou como roteirista, produtor e diretor, além de acumular participações em mais de 25 filmes. Antes de ganhar espaço na televisão, iniciou sua trajetória profissional no teatro. Ao longo dos anos, também dirigiu e atuou em diversos espetáculos. Foto: Reprodução
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Sua estreia na televisão aconteceu em 1967, quando interpretou o Visconde de Sabugosa na versão de “Sítio do Picapau Amarelo”, produzida pela Bandeirantes. Posteriormente, participou das novelas “A Revolta dos Anjos”, na extinta Tupi, e “Vidas Marcadas”, na Record, ampliando sua presença na teledramaturgia. Foto: Bernardo Local/Wikimedia Commons
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Em 1975, viveu um de seus personagens mais lembrados: Alexandre, antagonista da primeira versão de “A Viagem”, exibida pela Tupi. Na trama, o personagem retornava do plano espiritual para buscar vingança. Foto: Reprodução/TV Tupi
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Na Globo, Ewerton de Castro integrou o elenco de produções de destaque, entre elas “Roque Santeiro” (1985), um marco na história das telenovelas, “Riacho Doce” (1990), “Fera Ferida” (1993), e a minissérie “Os Maias” (2001). Após deixar a emissora, em 2002, o ator passou a trabalhar na Record. Entre os trabalhos realizados no canal estão “A Escrava Isaura”, “Essas Mulheres”, “Bicho do Mato” e “Chamas da Vida”. Foto: Reprodução
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O último trabalho de Ewerton na televisão foi “A História de Ester”, exibida pela Record em 2011. Desde então, ele se afastou da teledramaturgia e deixou o Brasil para viver nos Estados Unidos. Pai da atriz Talita Castro, o artista encerrou sua trajetória televisiva após décadas de atuação em novelas, cinema e teatro. Foto: Divulgação
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