Globo aciona Justiça para cobrar dívida do ator Ewerton de Castro

Ewerton de Castro alegou que havia se sentido desrespeitado profissionalmente pela dimensão do personagem. Em entrevista dada à “Folha de S.Paulo” na época, ele disse que tinha poucas falas e aparecia pouco nas cenas. "Não pensei que eles chamariam a mim, um profissional com 34 anos de carreira, para fazer praticamente uma figuração", declarou. A Globo, por sua vez, sustentou no processo que a saída inesperada provocou transtornos e exigiu mudanças no roteiro. A Justiça considerou que a empresa Foto: Reprodução