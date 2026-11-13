'Minha nave vai se aposentar, mas minhas botas ainda não', diz Xuxa

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A nave mais famosa do Brasil aterrissa em Belo Horizonte neste sábado (14/11) pilotada por Xuxa, que traz à Arena MRV o espetáculo em que revisita diferentes momentos de sua carreira. A cantora e apresentadora revela ao Estado de Minas a emoção de ver avós, pais e filhos na plateia, diz que o companheiro Junno Andrade a convenceu a voltar a gravar os vocais das próprias músicas e garante que não pretende abandonar os palcos. Aos 63 anos, tem planos de percorrer o Brasil com a turnê “O último voo da nave” e levá-la à Argentina.

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Depois do último show, em Curitiba, você teve cerca de um mês e meio de pausa até a apresentação em BH. Conseguiu descansar?

Não, nada, o que é isso! Tivemos várias reuniões sobre os próximos shows. Algumas mudanças que a gente teve que fazer, que a gente já precisava ter feito no primeiro, mas não tinha tempo. Agora para BH, a gente vai mudar algumas coisas de cenografia e até mesmo de roupa. Da última vez, um fecho não estava abrindo, já pedi para mudar. É bom que a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais. Esse um mês e meio foi muito necessário para que saísse tudo do jeito que a gente quer.



O show tem trocas de figurino, bailarinos, cenografia elaborada, elementos de grandes espetáculos pop. Qual é o seu momento favorito?

O ponto alto, sem dúvida nenhuma, é a minha nave. Ela tem uma ponte que leva a gente para esse lugar mágico. Tem outros momentos, como a música “Lua de cristal”, de que as pessoas gostam muito. Tem o momento das Paquitas, muito forte, porque são minhas Paquitas de verdade, falo minhas “Paquitas véia”. Muito emocionante também a parte do arco-íris, com imagens do passado até chegar no agora.

Você nunca se identificou como cantora. Como é revisitar essa parte de sua trajetória em espetáculo tão grandioso?

É mágico. Fiz este show falando que não é para vender disco nem CD, nem me lançar de nada. Me colocaram em um lugar muito lindo, muito forte, muito alto como cantora, não sendo cantora. Já ganhei prêmios Grammy, fui para o Guinness como maior vendedora. Não preciso vender mais nada nem falar nada. Meu intuito real foi fazer o show para devolver um pouco do carinho das pessoas por mim. Poder vê-las felizes. Fico preocupada, porque não sei se vou estar dando tudo o que elas merecem. Parece que estou sempre em dívida.

Esta turnê é sua despedida definitiva dos palcos? Pretende levar o show para outras capitais?

Quero muito poder passar com a nave pelo Brasil todo, se é que posso fazer isso. Transbordar, levar muita alegria para todo mundo. Preciso muito da vontade das pessoas, dizendo: 'Vou arrumar essa estrutura, vou arrumar essa possibilidade de ela estar aqui'. A gente fica procurando lugares onde a nave possa passar com sua estrutura, que não é barata e não é pequena. É muito caro fazer show no nosso país, é muito caro viajar com a quantidade de gente que tenho. É muito caro fazer a nave viajar. Mas, se Deus quiser, vou conseguir fazer nos lugares que quero. Poder passar pelo Brasil todo e, quem sabe, terminar na Argentina, o meu grande sonho. Não vou dizer que agora sim, minha história está completa. Só vou sentir e viver tudo isso o que está acontecendo comigo. É só agradecer, só gratidão. A minha nave, sim, vai se aposentar, mas acho que minhas botas ainda não.

Junno Andrade, seu companheiro, participou da “Dança dos famosos” e você o apoiou. Ele tem algum papel na sua turnê?

O Ju foi a primeira pessoa a me falar que queria que eu recolocasse a voz nas músicas. E eu, nossa... Briguei com ele, e não sou de brigar com o Ju. Foi discussão, porque falei que não faria isso, não ia botar voz não. E aí, por mais que mexeram na minha voz lá dos anos 1980, 1990, tinha muitas músicas até os anos 2010. A diferença de voz, de brilho de instrumento, estava muito grande, gritante. Ele fez muita questão de me acompanhar para colocar voz no estúdio, com o (Ricardo) Feghali. Ele foi no (Márcio) Lomiranda também, as duas pessoas que cuidaram de tudo. Ele teve esse cuidado, pois entende muito de música, de me ajudar a ver qual era o tom. Tivemos de abaixar um tom e meio das músicas. Foi ele...

Pessoas que cresceram assistindo a Xuxa levam os filhos para te ver. Como é perceber que seu trabalho atravessou gerações?

Comecei com 20 anos. Hoje estou com 63, são 43 anos de trabalho. Poder ver a “vó”, a mãe, o filho trazendo bebê, essas quatro gerações, para mim é... Nossa! É o elixir dos deuses. Todo artista quer sentir (isso) na vida. Não acredito que uma pessoa que tenha trabalhado tanto quanto eu chegue a certa idade e diga: 'Agora chega, agora deu, agora não quero mais'. Duvido! É uma delícia poder ver essas gerações todas se emocionando com você, cantando suas músicas para os bebês, as minhas Paquitas levando filhos pequenos e grandes, os filhos levando as mães. Caramba! É impressionante, é uma sensação que gostaria muito que todos os artistas tivessem. Infelizmente, artistas que estão fazendo sucesso por aí vão ter de esperar algumas décadas para poder sentir o que estou sentindo agora. É muito forte.

Qual é o seu legado? O que você gostaria que as pessoas falem da Xuxa no futuro?

Acho que tenho de ser lembrada por essa história toda. Fui uma apresentadora colocada para fazer programa infantil aos 20 anos e, aos 23, estava indo para a Rede Globo, onde tive todo tempo e espaço do mundo para fazer o programa que marcou gerações. Com ele, conseguia viajar o mundo, sempre muito regada por respeito, carinho, muito amor das pessoas de qualquer idade. Devo ter feito algumas pessoas se decepcionarem comigo nesse meio tempo, mas, com certeza, tenho muita gente do meu lado, que não vai largar a minha mão para nada. Daqui a uns anos, elas vão dizer: “A tua história é a minha história”. Ninguém faz uma história sozinha. Não existe isso. Eu, com minha equipe, com meu programa, com todo mundo junto, com as Paquitas, as pessoas que participaram. E você do outro lado, dando ibope. São várias histórias, elas se entrelaçam e isso não vai acabar. Mesmo o último voo da nave guardado, as histórias vão continuar. Nem quando a gente morrer... Acredito eu que ainda vou ter muita história para ser contada.

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“O ÚLTIMO VOO DA NAVE”

Show de Xuxa. Neste sábado (14/11), às 20h, na Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202, Califórnia). Últimos ingressos para cadeiras inferiores: R$ 415 (inteira) e R$ 207 (meia). À venda na plataforma Eventim.