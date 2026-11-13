 Drica Moraes e Caco Ciocler são pais em crise na peça  "Inter alia"

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Bons pais necessariamente criam bons filhos? Até que ponto eles conseguem interferir nas escolhas dos filhos quando chegam à adolescência? E o que acontece quando os valores que defendemos publicamente são colocados à prova dentro de casa?

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Essas são algumas questões que a peça “Inter alia”, em cartaz no Grande Teatro do Sesc Palladium neste sábado (14/11) e domingo, propõe aos espectadores.



Escrita pela australiana Suzie Miller – autora de “Prima Facie”, cuja montagem de Yara de Novaes, com Débora Falabella, foi um dos sucessos recentes do teatro brasileiro –, “Inter alia” investiga o choque entre convicções públicas e sentimentos privados.



Em cena, Jessica Parks (Drica Moraes) é uma juíza respeitada, ética e comprometida com a humanização do sistema judiciário, especialmente nos casos de violência sexual. Vive com o marido Michael (Caco Ciocler), também ligado ao universo jurídico, e o filho adolescente Harry (Caio Passos). Ela consegue equilibrar a carreira profissional e a vida familiar, até que uma suspeita de violência contra a mulher envolvendo o filho desestabiliza essa organização e coloca as convicções da juíza à prova.



Jessica passou a vida profissional combatendo a relavitização da violência sexual e o descrédito das vítimas para justificar o comportamento dos agressores. De repente, o acusado é o próprio filho.



THRILLER PSICOLÓGICO

“Sinto que vou sendo levada para um thriller psicológico assustador. Um filme de horror”, comenta Drica. “Além disso, tem também a fruição do público, que é algo que a Suzie Miller trabalha com frequência. O público vai passando por essa montanha russa através do olhar daquela mãe”, diz.



A peça não apresenta Harry como um monstro ou agressor evidente. A situação envolve questões de consentimento, interpretações distintas do encontro sexual e a dificuldade de reconhecer a violência quando ela está dentro do próprio círculo afetivo.



A primeira reação de Jessica e Michael diante da acusação é de incredulidade. A mãe compreende a gravidade da situação, mesmo assim, quando o acusado é Harry, seu primeiro impulso é acreditar que houve um engano.



O pai segue a mesma linha. Procura acreditar no filho e se apega à possibilidade de um mal-entendido. Existem, contudo, elementos que fazem com que o público questione o comportamento de Michael. Ele é um advogado menos bem-sucedido do que a esposa e, na dinâmica familiar, participa menos das responsabilidades domésticas e da educação do filho.



“Michael é um homem que tem de lidar com um filho homem. Só que ele já foi esse filho homem no passado”, diz Caco. “Então, é muito interessante entender como um cara que já foi um filho homem e agora é um pai, casado com uma mulher feminista, lida com essas questões que são novas para ele. É um masculino se revisitando a partir de um olhar feminino”, analisa.



Ainda que tenha suas falhas expostas, Michael não é vilanizado. “A peça mostra como nós, homens, fomos criados dentro desse machismo estrutural e como ainda o reproduzimos. Mas faz isso de maneira bem sutil”, afirma o ator.



DIREÇÃO

A montagem brasileira de “Inter alia” é dirigida por Rodrigo Portella, responsável também pelas premiadas “Ficções” (com Vera Holtz), “Tom na fazenda” (com Armando Babaioff) e, mais recentemente, “(Um) Ensaio sobre a cegueira” (Grupo Galpão).



“Ele é um diretor muito criativo, aberto e receptivo, que trabalha com o que o ator entrega. Não parte de um pressuposto que já tinha imaginado na cabeça”, elogia Drica. “Nessa peça em especial, ele tratou muito bem as figuras masculinas. A gente teve um processo muito profundo e intenso, no qual ele trazia a história dele, a relação dele com o pai e a relação dele com o filho. É um diretor sem máscara. E acabou que nós todos nos colocamos nessa história também”, conta.



Frente a um cenário grave de violência contra a mulher – o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública registraram entre 1.470 e 1.568 casos de feminicídio no país em 2025; média de quatro mortes por dia –, “Inter alia” busca transformar temas urgentes da sociedade, como machismo estrutural, violência contra a mulher e dinâmicas familiares, em um convite ao diálogo.



“A gente tem essa quantidade de casos de feminicídio, de ataques à mulher dentro de uma cultura da patrulha e machismo nesse mundo polarizado. Sabemos da existência dos red pills e todas as coisas do tipo. Está difícil ser homem e ser mulher. Ser jovem, ter encontros amorosos e ser alegre na sua juventude. Por isso, acho que a peça é necessária, porque ela é um convite à conversa. É importante conversar com os filhos. E é importante, principalmente, os homens conversarem com os homens”, diz Drica.

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“INTER ALIA”

Texto: Suzie Miller. Direção: Rodrigo Portella. Com Drica Moraes, Caco Ciocler e Caio Passos. No Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Neste sábado (14/11), às 20h; e domingo, às 18h. Ingressos à venda por R$ 160 (plateia 2 / inteira) e R$ 120 (plateia 3 / inteira) na bilheteria e pelo Sympla. Meia-entrada na forma da lei. Mais informações: (31) 3270-8100.