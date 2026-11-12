Artistas reagem no Rio à medalha para deputada eleita por São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A escolha da deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL-SP) para receber a Medalha Chiquinha Gonzaga, concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, provocou reações de artistas e representantes da cultura. As manifestações ganharam força depois que a cantora Fernanda Abreu publicou um protesto nas redes sociais e divulgou um abaixo-assinado contra a homenagem.

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Campopiano já declarou oposição ao feminismo e questionou publicamente a existência do crime de feminicídio. Em outubro, durante participação em um podcast, afirmou que "nenhuma mulher morre por ser mulher". A parlamentar também defendeu que "um homem que não sabe ser agressivo quando precisa não é um grande exemplo de homem".





A publicação de Fernanda Abreu recebeu comentários de artistas como a poeta e atriz Elisa Lucinda. "Ela tem que limpar o chão que a Chiquinha passa", escreveu. A cantora também pediu mobilização contra a decisão: "Não podemos permitir essa aberração".



O protesto teve apoio de nomes como Ed Motta e Sandra Sá, as atrizes Patrícia Pillar, Lúcia Veríssimo, Elizabeth Savalla, Maria Padilha, Betty Gofman e Louise Cardoso, as apresentadoras Eliana, Astrid Fontenelle e o DJ Saddam. "Chiquinha Gonzaga não merece essa humilhação de ter seu nome associado a gente que a odeia ou nem sabe que ela existe", publicou a escritora e artista visual Márcia Tiburi. "Eles fazem de propósito", escreveu Ed Motta.



A Medalha Chiquinha Gonzaga foi criada para reconhecer mulheres com atuação em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. A Câmara aprovou a concessão a Campopiano na terça-feira (10). A proposta partiu dos vereadores Fernando Armelau, Marcos Dias e Alana Passos, todos do PL, e Leniel Borel, do PP.



Na justificativa, os autores afirmaram que a homenagem reconhece a trajetória pública da deputada eleita, sua atuação política e sua contribuição para a representatividade feminina nos espaços de decisão.



A contestação também chegou a uma petição on-line organizada pela advogada Jessica Acocella. O documento reunia cerca de 240 mil adesões até o início da tarde desta quinta-feira (12) e critica as posições de Campopiano sobre o feminismo. Durante a campanha, a parlamentar se apresentou nas redes sociais como a "maior inimiga das feministas de São Paulo".



"Conceder essa medalha a alguém que se posiciona publicamente como 'inimiga das feministas' é uma ofensa à memória de Chiquinha e ao legado que ela deixou", afirma um trecho do abaixo-assinado.



Compositora de "Ó Abre Alas", marchinha lançada em 1899 e ainda presente no repertório do Carnaval, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) foi pianista, compositora e maestrina. Rompeu convenções sociais do século 19 e se tornou a primeira mulher a reger uma orquestra popular no Brasil e uma das pioneiras do choro ao piano.



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Em 1917, participou da fundação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), criada para defender os direitos autorais de compositores. Durante a escravidão, também destinou parte da renda obtida com a venda de partituras à compra de alforrias.