Sérgio Santos, Geraes Big Band e Vanessa Moreno fazem show gratuito em BH

A comemoração dos 100 anos da inauguração da sede do Conservatório UFMG encerra sua programação com aniversário triplo. O cantor e compositor Sérgio Santos se apresenta no Conservatório em celebração também aos seus 70 anos de vida e 45 anos de carreira, nesta sexta-feira (13/11), às 19h30.

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Sérgio Santos, natural de Varginha (Sul de Minas), divide o palco com a Geraes Big Band e convida a cantora Vanessa Moreno para o show gratuito. Esta é uma colaboração inédita entre o artista e a banda formada por estudantes da UFMG, que é um projeto de extensão vinculado à Escola de Música da universidade. Trinta e um músicos da banda (26 em cena), sob o comando do professor Cléber Alves, coordenador da Geraes Big Band, dividem o palco com Sérgio Santos.



Formato

“A banda tem um formato das Big Bands tradicionais norte-americanas. Então, é formada por naipes de instrumentos de sopro, que são os saxofones, trompetes e trombones, e pela popularmente chamada ‘cozinha’, que são a guitarra, o baixo, o piano, a bateria e a percussão”, explica Pedro Motta, coordenador do projeto ao lado de Cléber Alves.



A função pedagógica da banda, que é também uma disciplina obrigatória da grade de Música, permite com que os professores incluam outros instrumentos. “Nessa formação ainda temos um quarteto de cordas, formados por dois violinos e dois violoncelos, duas vozes femininas e duas flautas”, adianta Pedro.



“Acho maravilhoso ter a oportunidade de trocar com os universitários que compõem a Big Bang. Posso apresentar para eles coisas que talvez não tenham na academia, um material diferente do que eles têm acesso”, comenta Sérgio. O espetáculo conta com arranjos do próprio compositor e de Gaia Wilmer.



O convite para a participação de Vanessa Moreno surge de uma conexão entre essas diferentes gerações. “Vanessa já tem bastante estrada e importância na música. Eu a considero um marco em sua geração”, diz o artista mineiro.



“Fiquei muito feliz com o convite. O ‘Áfrico’ (disco de Sérgio) me constitui como artista e, no meu disco de estreia, em 2013, tive a oportunidade de colaborar com ele. Agora fazer essas novas versões é muito especial. Sempre gosto de estar perto de minhas referências e de quem está construindo a música”, comenta a cantora.



REPERTÓRIO

As novidades não ficam apenas nas parcerias, mas também no repertório. Santos, que atualmente divulga o disco “Todo samba” (2026), escolheu fazer um show com quase 100% de músicas inéditas.



“Este material foi composto há uns dois anos. Quando passava o carnaval em Carmo da Cachoeira (Sul de Minas), compus todas as letras pensando em homenagear meu pai, que é nordestino”, diz o artista.



O resultado são nove composições que transitam entre os gêneros baião, xote, cavalo-marinho, ciranda e frevo. “É um pequeno apanhado dessa rítmica nordestina, que acredito ser fundamental para a música brasileira como um todo”, diz. No entanto, as músicas novas ainda não têm uma previsão de lançamento. Este é um show para dividi-las apenas com o público presente. “A gente nunca sabe”, brinca o músico.



Além das novas, ele não poderia deixar de tocar “Ganga Zumbi”, do disco “Áfrico” (2013). “É um disco que permanece atual.”. Uma junção de músicas de Milton Nascimento também integra a performance. “Caxangá”, “Cravo e canela” e “Raça” foram as escolhidas.



“Ele é o início de tudo pra mim. Minha carreira começou no espetáculo de ‘Missa dos quilombos’ e é impossível não reconhecer a importância de Milton como compositor, no Brasil e no mundo”, afirma Santos.



Vanessa Moreno, por sua vez, elogia a obra de Sérgio Santos. “Ele tem sutileza e, ao mesmo tempo, força em suas composições. É um lugar bonito de se visitar. Quando canto sua obra, me transporto para esse lugar de potência e brasilidades com elegância e profundidade”, diz.



SÉRGIO SANTOS E GERAES BIG BAND CONVIDAM VANESSA MORENO

Show comemorativo aos 100 anos do Conservatório UFMG. Nesta sexta-feira (13/11), às 19h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1534 - Centro). Ingressos gratuitos retirados a partir das 17h.

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*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes