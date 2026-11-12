Almir Sater e Sérgio Reis se unem no show histórico 'Modas & Memórias'

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Belo Horizonte recebe um encontro histórico da música sertaneja brasileira. No dia 20 de março de 2027, o Parque de Exposições da Gameleira será o palco do espetáculo "Modas & Memórias", que reúne no mesmo projeto dois ícones da cultura nacional: Almir Sater e Sérgio Reis.

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A abertura das vendas de ingressos tem início marcado para o dia 9 de novembro. As entradas estarão disponíveis exclusivamente por meio da plataforma e aplicativo BaladApp.

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A parceria e o projeto nos palcos

A união artística entre Almir Sater e Sérgio Reis nasce da proposta de celebrar a autêntica música caipira e sertaneja de raiz. O espetáculo junta duas trajetórias que ajudaram a moldar a identidade musical do Brasil.

Os dois músicos compartilham respeito mútuo e admiração ao longo de décadas. Ver os artistas dividindo o mesmo espaço em uma apresentação conjunta representa um momento aguardado pelos admiradores do gênero musical.

A apresentação conta com momentos de cumplicidade no palco, trocas de causos e violas afinadas. O repertório atravessa gerações, unindo a poesia pantaneira de Almir ao carisma e à voz marcante de Sérgio Reis.

O espetáculo foi estruturado para emocionar quem valoriza a poesia sertaneja, combinando arranjos impecáveis, nostalgia e uma atmosfera intimista em um grande evento. O público cantará sucessos que embalaram rádios, novelas e encontros familiares durante décadas.

Trajetórias consagradas na cultura nacional

Com mais de 60 anos de carreira, Sérgio Reis consolidou uma trajetória representativa na música popular brasileira. Dono de voz inconfundível, o músico eternizou composições que marcam o público desde as décadas de 1960 e 1970, incluindo:

"Menino da Porteira"

"Panela Velha"

"Pinga Ni Mim"

"Coração de Papel"

Sérgio Reis também atuou em novelas de grande audiência na televisão. Essa presença nas telas ajudou a difundir a cultura caipira pelo país.

Almir Sater atua como cantor, compositor, violeiro e instrumentista. O artista renovou e difundiu a música de raiz ao incorporar influências de folk, blues e ritmos fronteiriços, mantendo como assinatura sonora a viola caipira de 10 cordas.

Premiado e com admiradores por todo o país, Almir transita entre a sofisticação instrumental e a simplicidade lírica do campo. O repertório do compositor reúne clássicos como: