Assine
overlay
Início Cultura
VENDAS ABERTAS

Almir Sater e Sérgio Reis se unem no show histórico 'Modas & Memórias'

Ícones da música caipira celebram sucessos do sertanejo raiz em encontro inédito; saiba todos os detalhes e quando começam as vendas de ingressos

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
12/11/2026 14:02

compartilhe

×
Almir Sater e Sérgio Reis se unem no show histórico 'Modas & Memórias'
Almir Sater e Sérgio Reis, os ícones da música sertaneja que se unem no palco para o espetáculo &quot;Modas &amp; Memórias&quot; crédito: Sergio Reis/Divulgação - Almir Sater – Emanuelle Souza

Belo Horizonte recebe um encontro histórico da música sertaneja brasileira. No dia 20 de março de 2027, o Parque de Exposições da Gameleira será o palco do espetáculo "Modas & Memórias", que reúne no mesmo projeto dois ícones da cultura nacional: Almir Sater e Sérgio Reis.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A abertura das vendas de ingressos tem início marcado para o dia 9 de novembro. As entradas estarão disponíveis exclusivamente por meio da plataforma e aplicativo BaladApp.

Leia Mais

A parceria e o projeto nos palcos

A união artística entre Almir Sater e Sérgio Reis nasce da proposta de celebrar a autêntica música caipira e sertaneja de raiz. O espetáculo junta duas trajetórias que ajudaram a moldar a identidade musical do Brasil.

Os dois músicos compartilham respeito mútuo e admiração ao longo de décadas. Ver os artistas dividindo o mesmo espaço em uma apresentação conjunta representa um momento aguardado pelos admiradores do gênero musical.

A apresentação conta com momentos de cumplicidade no palco, trocas de causos e violas afinadas. O repertório atravessa gerações, unindo a poesia pantaneira de Almir ao carisma e à voz marcante de Sérgio Reis.

O espetáculo foi estruturado para emocionar quem valoriza a poesia sertaneja, combinando arranjos impecáveis, nostalgia e uma atmosfera intimista em um grande evento. O público cantará sucessos que embalaram rádios, novelas e encontros familiares durante décadas.

Trajetórias consagradas na cultura nacional

Com mais de 60 anos de carreira, Sérgio Reis consolidou uma trajetória representativa na música popular brasileira. Dono de voz inconfundível, o músico eternizou composições que marcam o público desde as décadas de 1960 e 1970, incluindo:

  • "Menino da Porteira"

  • "Panela Velha"

  • "Pinga Ni Mim"

  • "Coração de Papel"

Sérgio Reis também atuou em novelas de grande audiência na televisão. Essa presença nas telas ajudou a difundir a cultura caipira pelo país.

Almir Sater atua como cantor, compositor, violeiro e instrumentista. O artista renovou e difundiu a música de raiz ao incorporar influências de folk, blues e ritmos fronteiriços, mantendo como assinatura sonora a viola caipira de 10 cordas.

Premiado e com admiradores por todo o país, Almir transita entre a sofisticação instrumental e a simplicidade lírica do campo. O repertório do compositor reúne clássicos como:

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay