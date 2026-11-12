Shows internacionais em BH: prefeitura abre edital de R$ 5 milhões para eventos

A Prefeitura de Belo Horizonte abriu edital com o objetivo de inserir a capital mineira na rota de grandes turnês internacionais em 2027. A iniciativa visa incentivar a realização de até cinco shows, turnês ou festivais de música com atrações estrangeiras de projeção mundial na cidade.

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Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 1 milhão da Belotur, somando até R$ 5 milhões em investimentos municipais. Esse valor servirá como apoio financeiro para as produtoras, que ainda poderão custear o restante do evento com patrocínios, venda de ingressos e recursos próprios.

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Critérios para as produtoras e inscrições

A seleção aceita eventos presenciais agendados para o período entre 5 de janeiro e 31 de dezembro de 2027. O edital autoriza tanto shows individuais quanto festivais, sem restrição de estilos musicais. Até o momento, nenhum artista foi anunciado, e não consta no documento que as apresentações precisam ser gratuitas.

Para participar da concorrência, as empresas organizadoras devem atender aos seguintes critérios:

comprovação de experiência na realização de eventos para mais de 30 mil pessoas

apresentação de artistas com histórico de premiações internacionais

shows realizados em grandes estádios e arenas

alcance verificado em plataformas digitais

As inscrições começaram com o lançamento do edital e permanecem abertas até o preenchimento das cinco vagas. Caso as vagas não sejam ocupadas, o recebimento de propostas termina em 30 de outubro de 2027.

Os cadastros devem ser feitos diretamente pelo Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte. As regras completas estão no site da Belotur e podem ser solicitadas pelo e-mail licitacoes.belotur@pbh.gov.br.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.