Drauzio Varella é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

O médico e escritor Drauzio Varella foi eleito, nesta quinta-feira (12/11), para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Aos 83 anos, ele ocupará a Cadeira 32, vaga desde a morte do jornalista e escritor Zuenir Ventura, em setembro deste ano. Em uma das disputas mais concorridas dos últimos anos na instituição, o autor de "Estação Carandiru" recebeu 29 votos, contra oito do dramaturgo Sérgio Fonta. Ao todo, 18 candidatos disputaram a eleição.

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Conhecido nacionalmente pelo trabalho de divulgação científica na televisão e na imprensa, Drauzio chega à ABL com uma produção literária que vai além da literatura médica. Ao longo de mais de duas décadas, publicou 20 livros, nos quais percorre temas como encarceramento, câncer, infância, envelhecimento, ciência, memória e meio ambiente. A maior parte de sua obra é dedicada à não ficção, com narrativas que aproximam experiências individuais de questões coletivas.

Nascido em São Paulo, em 3 de maio de 1943, Antônio Drauzio Varella formou-se em medicina pela Universidade de São Paulo (USP), onde se especializou em oncologia. Antes de consolidar a carreira médica, também trabalhou como professor de física e química e participou da fundação do Cursinho Objetivo. Nos anos 1980, tornou-se um dos pioneiros no estudo da Aids no Brasil, em um período marcado pela desinformação, pelo preconceito e pela ausência de tratamentos eficazes contra a doença. Também participou de campanhas de prevenção e de iniciativas de divulgação de informações científicas em linguagem acessível.

Sua trajetória como escritor ganhou projeção nacional com "Estação Carandiru", publicado em 1999. O livro nasceu da experiência de atendimento voluntário na Casa de Detenção de São Paulo, onde o médico trabalhou entre 1989 e 2002. Durante esse período, teve contato direto com presos, funcionários e familiares, experiência que lhe permitiu conhecer por dentro o cotidiano de uma das instituições penitenciárias mais conhecidas do país.

Em vez de construir um tratado sobre o sistema prisional, Drauzio optou por reunir histórias de pessoas que viviam naquele universo. Com relatos de personagens diversos, compôs um retrato da população carcerária, de suas relações, conflitos, esperanças e contradições. O massacre de 2 de outubro de 1992, quando uma intervenção da Polícia Militar no Pavilhão 9 terminou com a morte de 111 detentos, também integra a narrativa.

A obra conquistou o Prêmio Jabuti de 2000, na categoria de não ficção, e se tornou fenômeno editorial. Em 2003, foi adaptada para o cinema pelo cineasta Hector Babenco, com Rodrigo Santoro no elenco, alcançando grande repercussão de público. O livro também inspirou a série televisiva "Carandiru – Outras histórias" e a peça teatral "Salmo 91".

A experiência no universo penitenciário continuou a alimentar sua produção. Em "Carcereiros" (2012), o escritor deslocou o olhar para os agentes responsáveis pela vigilância e pela administração cotidiana das prisões. Já em "Prisioneiras" (2017), resultado de seu trabalho voluntário na Penitenciária Feminina da Capital, abordou a realidade de mulheres privadas de liberdade. Os três títulos formam um conjunto que oferece diferentes perspectivas sobre o sistema carcerário brasileiro.

A literatura de Drauzio, entretanto, não se limita às prisões. Em "Por um fio" (2004), o médico reúne histórias de pacientes com câncer e de seus familiares, explorando a maneira como a doença transforma relações, projetos e percepções sobre a existência. O livro também traz uma dimensão autobiográfica, ao abordar a experiência de seu irmão Fernando Varella, igualmente médico, que morreu em decorrência de câncer.

Em "Nas ruas do Brás" (2000), voltou-se para a própria infância no bairro paulistano onde nasceu. A publicação, destinada ao público infantil, recebeu reconhecimento na Feira Internacional do Livro de Bolonha e na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, em 2001. Já "Florestas do Rio Negro" (2001) revela a biodiversidade brasileira e a relação entre as populações tradicionais e o meio ambiente, outro interesse que marca sua trajetória .

O autor também escreveu sobre experiências pessoais e questões ligadas ao corpo e à passagem do tempo. Em "Correr" (2015), compartilha reflexões sobre a prática da corrida, atividade à qual se dedica há décadas. "O Médico doente" reúne experiências relacionadas à condição de paciente, enquanto "O exercício da incerteza" (2022) apresenta memórias de mais de meio século de exercício da medicina, percorrendo transformações científicas, dilemas profissionais e acontecimentos que marcaram a saúde pública brasileira.

Seu livro mais recente, "O sentido das águas" (2025), reúne histórias acumuladas em mais de três décadas de viagens pela região do Rio Negro, na Amazônia. A partir do contato com indígenas, ribeirinhos, garimpeiros, comerciantes, parteiras e outros habitantes da região, Drauzio constrói um mosaico de experiências humanas e observa as transformações ambientais e sociais que ameaçam a floresta.

Paralelamente à produção editorial, o escritor também fez carreira na comunicação. Em outubro de 2000, estreou no "Fantástico", da TV Globo, com a série "Viagem ao corpo humano". Desde então, participou de reportagens e projetos televisivos sobre gravidez, transplantes, tabagismo, envelhecimento, síndrome de Down e saúde mental, entre outros assuntos. Também mantém coluna na "Folha de S.Paulo" desde 2000.

Literatura e compromisso social

Uma característica que aproxima os diferentes livros de Drauzio é a disposição para olhar de perto realidades frequentemente ignoradas. Em sua produção, a medicina funciona não apenas como campo de conhecimento, mas também como ponto de partida para investigar comportamentos, desigualdades e relações humanas.

O médico encontrou na experiência profissional um repertório de personagens e situações que rendem boas histórias. Ao narrar a vida de detentos, pacientes, familiares e habitantes da Amazônia, procura compreender os indivíduos para além das circunstâncias que os definem socialmente.

A eleição de Drauzio Varella para a ABL também representa a chegada de mais um nome ligado à divulgação científica à Academia. A instituição já recebeu médicos como Oswaldo Cruz e Ivo Pitanguy, entre outros profissionais que estabeleceram pontes entre diferentes campos do conhecimento.

Na Cadeira 32, Drauzio sucederá Zuenir Ventura, autor de obras fundamentais do jornalismo literário brasileiro, como "1968 – O ano que não terminou" e "Cidade partida". O novo acadêmico foi escolhido na primeira candidatura à instituição. Sua posse está prevista para 2027, após o recesso das atividades da Academia.

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Aos 83 anos, Drauzio Varella chega à ABL com uma trajetória em que ciência, comunicação e literatura se entrelaçam. Mais do que transportar para os livros o conhecimento adquirido na medicina, construiu uma produção dedicada a ouvir histórias e revelar dimensões da realidade brasileira que, muitas vezes, permanecem à margem do debate público.