Morre Regina Torné, atriz do seriado 'Chaves', aos 82 anos

A atriz mexicana Regina Torné morreu nesta quarta-feira (11/11), aos 82 anos, na Cidade do México. Ela foi encontrada em casa, e a causa da morte não foi divulgada. A Associação Nacional de Atores do México (ANDA) confirmou a morte nas redes sociais e lamentou a perda da colega.

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Para o público brasileiro, Regina ficou marcada como Glória, a tia da Paty em "Chaves". A personagem fazia o Seu Madruga perder a pose sempre que aparecia na vila. Regina interpretou a tia Glória em 1978 e foi uma das atrizes que deram vida à personagem ao longo dos anos do seriado criado por Roberto Gómez Bolaños.

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Batizada Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, Regina Torné nasceu em 21 de julho de 1944, em Villahermosa, no estado de Tabasco. Começou a carreira nos anos 1960 como cantante e foi uma das pioneiras do jazz no México. Em 1965, gravou o disco "Regina a Lara", dedicado às canções do compositor Agustín Lara.

Logo depois migrou para a atuação e passou a aparecer em filmes populares da época, como "Blue Demon contra las diabólicas" (1968).

Mamá Elena e o prêmio Ariel

O papel mais aclamado veio em 1992, como Mamá Elena, a mãe autoritária de "Como Água para Chocolate". O filme, dirigido por Alfonso Arau e baseado no romance de Laura Esquivel, fez sucesso internacional. A atuação rendeu a Regina o Ariel de melhor atriz, o principal prêmio do cinema mexicano.

Na televisão, ela se consolidou como uma das grandes vilãs das novelas mexicanas. Participou de produções como "Clarisa", "Retrato de familia", "La Loba", "Cielo rojo" e "Siempre tuya Acapulco".

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Com a morte de Regina, a lista de integrantes do elenco de "Chaves" que já partiram fica ainda maior. A série segue no ar no Brasil há mais de quatro décadas e mantém fãs de várias gerações.