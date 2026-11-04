Atriz de Pé na Cova morre aos 82 anos

A atriz Eliana Rocha morreu nesta terça-feira (3/11), aos 82 anos, em São Paulo. Com uma carreira artística que ultrapassou cinco décadas, ela alcançou destaque nacional na televisão por atuações em telenovelas e programas de humor. A causa da morte não foi divulgada pelos familiares.

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O ator e diretor Miguel Falabella, parceiro profissional de longa data, anunciou a perda por meio das redes sociais. Em publicação de despedida, Falabella prestou tributo à colega de elenco e escreveu que: "Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente". A cerimônia de velório foi marcada para esta quarta-feira (4/11), na capital paulista.

Trabalhos de destaque na televisão

A estreia de Eliana na teledramaturgia aconteceu em 1990, na novela "Meu Bem, Meu Mal". Ao longo dos anos, a artista transitou entre emissoras como Globo e SBT, participando de telenovelas como "Razão de Viver", "Chiquititas", "Marisol" e "Negócio da China".

Entre 2013 e 2016, Eliana viveu a personagem Luz Divina na série "Pé na Cova", exibida pela TV Globo. A obra, idealizada por Miguel Falabella, marcou o trabalho da atriz no humor e se consolidou como um de seus papéis de maior repercussão.

A atriz também esteve no elenco do seriado "Toma Lá, Dá Cá". Sua presença na televisão foi encerrada em 2019, quando atuou na série "Eu, a Vó e a Boi".

Atuação teatral e carreira editorial

Nascida em Santos, no litoral paulista, em 14 de abril de 1944, Eliana concluiu graduações em Direito e em Teatro. Sua caminhada artística começou no teatro, universo no qual participou de mais de 30 espetáculos.

Em 1974, a atriz integrou o grupo que criou a companhia teatral Royal Bexigas Company. O projeto foi fundado ao lado dos atores Ney Latorraca e Jandira Martini.

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Fora dos palcos e das câmeras, Eliana também se dedicava ao mercado editorial. A profissional atuou como preparadora e revisora de textos, assinou uma biografia do ator Marcos Caruso em 2007 e colaborou na produção da autobiografia do apresentador Zeca Camargo.