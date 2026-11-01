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Morre a professora e pesquisadora Angela Laguardia

Vice-presidente da Academia Barbacenense de Letras, escritora foi para a UTI após sofrer complicações durante procedimento médico nas cordas vocais e não resistiu

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Estado de Minas
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Repórter
01/11/2026 19:38

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Angela Laguardia está de lado e faz discurso, segurando o microfone
Angela Laguardia era doutora em estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais crédito: Academia Barbacenense de Letras/divulgação

A professora Angela Laguardia, vice-presidente da Academia Barbacenense de Letras (ABL), morreu na madrugada deste domingo (1º/11), em Barbacena.

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Importante representante da literatura e da educação no município, ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para onde foi encaminhada após apresentar complicações durante um procedimento médico nas cordas vocais, realizado na última terça-feira (24/11).



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Doutora em estudos portugueses pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Angela construiu trajetória marcada pela dedicação ao ensino, à pesquisa e à literatura.


Ela também possuía especialização em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) e graduação em letras pela Universidade Presidente Antônio Carlos, em Barbacena.



Laguardia foi professora de teoria da literatura e língua portuguesa, além de integrar grupos de pesquisa brasileiros e internacionais voltados às letras, às culturas lusófonas e à produção intelectual feminina.



Investigadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Angela participou dos projetos Portugueses de Papel e As Mulheres e a Imprensa Periódica. Também integrou o grupo de pesquisa Mulheres na Edição, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet), e o grupo de pesquisa Letras em Minas-Mulheres em Letras, da Faculdade de Letras da UFMG.


Na Academia Barbacenense de Letras, ocupava a cadeira de nº 1, cujo patrono é o Padre-Mestre José Joaquim Correia de Almeida.

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Ela integrava também a Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, ocupando a cadeira de nº 336, e o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, onde ocupava a cadeira de nº 10, que tem como patrono Antônio Carlos Ribeiro de Andrada.



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