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Morre Janaina Barbosa, ex-apresentadora do TV Fama; veja fotos

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Estado de Minas
  • Foto Divulgacao - Apresentadora Janaina Barbosa e atriz Viviane Victorette badalam na noite paulista
    Foto Divulgacao - Apresentadora Janaina Barbosa e atriz Viviane Victorette badalam na noite paulista Foto: Divulgação
  • Janaina Barbosa foi apresentadora do TV Fama
    Janaina Barbosa foi apresentadora do TV Fama Foto: Reprodução
  • Janaína Barbosa foi madrinha de bateria e desfilou pela Mocidade Independente em 2007
    Janaína Barbosa foi madrinha de bateria e desfilou pela Mocidade Independente em 2007 Foto: Jaime Silva / Divulgação
  • Ela pousou para a Revista tudo de Bom ! como rainha de bateria da Mocidade em 2007
    Ela pousou para a Revista tudo de Bom ! como rainha de bateria da Mocidade em 2007 Foto: Daniela Conti / Divulgação
  • Ela como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2003
    Ela como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2003 Foto: Divulgação
  • A apresentadora de TV, Janaina Barbosa foi rainha da bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, de São Paulo.
    A apresentadora de TV, Janaina Barbosa foi rainha da bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, de São Paulo. Foto: Divulgação
  • Apresentadora Janaina Barbosa e o coordenador da campanha do cancer de mama no alvo da moda Jose Carlos Muoio
    Apresentadora Janaina Barbosa e o coordenador da campanha do cancer de mama no alvo da moda Jose Carlos Muoio Foto: Beto Riginik / Divulgacao
  • Os apresentadores Otavio Mesquita e Janaina Barbosa tiveram um relacionamento
    Os apresentadores Otavio Mesquita e Janaina Barbosa tiveram um relacionamento Foto: Divulgação
  • Registro do casamento de Otavio Mesquita com Janaina Barbosa. Na foto, o apresentador Otavio Mesquita, a modelo Mariana de Bois, o apresentador Marcos Mion, a apresentadora Janaina Barbosa, a apresentadora Astrid Fontenelle e o apresentador Ratinho.
    Registro do casamento de Otavio Mesquita com Janaina Barbosa. Na foto, o apresentador Otavio Mesquita, a modelo Mariana de Bois, o apresentador Marcos Mion, a apresentadora Janaina Barbosa, a apresentadora Astrid Fontenelle e o apresentador Ratinho. Foto: Fernando Figueiredo / Divulgação
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