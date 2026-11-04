Morre Janaina Barbosa, ex-apresentadora do TV Fama; veja fotos

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Foto Divulgacao - Apresentadora Janaina Barbosa e atriz Viviane Victorette badalam na noite paulista Foto: Divulgação
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Janaina Barbosa foi apresentadora do TV Fama Foto: Reprodução
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Janaína Barbosa foi madrinha de bateria e desfilou pela Mocidade Independente em 2007 Foto: Jaime Silva / Divulgação
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Ela pousou para a Revista tudo de Bom ! como rainha de bateria da Mocidade em 2007 Foto: Daniela Conti / Divulgação
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Ela como rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2003 Foto: Divulgação
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A apresentadora de TV, Janaina Barbosa foi rainha da bateria da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, de São Paulo. Foto: Divulgação
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Apresentadora Janaina Barbosa e o coordenador da campanha do cancer de mama no alvo da moda Jose Carlos Muoio Foto: Beto Riginik / Divulgacao
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Os apresentadores Otavio Mesquita e Janaina Barbosa tiveram um relacionamento Foto: Divulgação
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Registro do casamento de Otavio Mesquita com Janaina Barbosa. Na foto, o apresentador Otavio Mesquita, a modelo Mariana de Bois, o apresentador Marcos Mion, a apresentadora Janaina Barbosa, a apresentadora Astrid Fontenelle e o apresentador Ratinho. Foto: Fernando Figueiredo / Divulgação