Anitta desabafa sobre picos de depressão vivendo fora

A decisão de Anitta de voltar a morar no Brasil foi além de uma alteração em seus planos profissionais. Aos 33 anos, a cantora revelou que enfrentou momentos difíceis durante o investimento na carreira internacional e detalhou como a mudança de país afetou sua saúde mental. Enquanto morava nos Estados Unidos, a artista passou por crises intensas de depressão.

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A recuperação do equilíbrio emocional ocorreu por meio da aproximação com os parentes. Em entrevista ao programa mexicano "Vix Música All Access", a artista explicou que os episódios depressivos deixaram de acontecer após seu retorno definitivo ao Rio de Janeiro.

Sobre a fase em que viveu no exterior, a cantora relatou o sofrimento enfrentado e o impacto da convivência familiar: Fora do Brasil, eu tinha muitos picos fortes de depressão, ia para um buraco de escuridão, muito ruim. Nunca mais tive desde que voltei a viver aqui (no Rio de Janeiro). Fico todos os domingos com minha família, fui viajar com minha mãe, estava com meu irmão hoje de manhã nada na vida é mais importante que isso, declarou.

Nova rotina e escolhas de trabalho

A mudança de país trouxe uma nova perspectiva sobre o trabalho. Depois de anos dedicados à expansão da trajetória no exterior, Anitta passou a concentrar parte de seus esforços no mercado brasileiro. A artista prioriza um objetivo no cotidiano: manter uma rotina próxima das pessoas que ama.

Em meio às atividades no Brasil, a cantora ensaia para assumir o cargo de Rainha de Bateria da Grande Rio. Durante a conversa, ela também abordou as decisões profissionais da fase recente e comentou sobre o álbum "Equilibrium".

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Anitta relembrou com carinho os três meses em que residiu no México para participar como jurada da versão local do programa "The Voice".