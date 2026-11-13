Ponto de Partida e Meninos de Araçuaí celebram o ciclo da vida

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

O espetáculo “Por ser daqui”, com apresentações neste sábado (14/11), às 20h, e domingo (15/11), às 16h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, marca o reencontro da companhia teatral Ponto de Partida, de Barbacena, com o grupo Meninos de Araçuaí, do Vale do Jequitinhonha. A pandemia interrompeu por 10 anos a relação construída ao longo de quase três décadas, agora retomada no palco.

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Inspirado na obra de Lido Loschi, escritor e ator do Ponto de Partida, com direção e dramaturgia de Regina Bertola, fundadora da trupe, “Por ser daqui” trata do ciclo da vida, colocando em cena 42 artistas de 5 a 65 anos. A comédia musical costura canções, humor e memória com a proposta de manter viva a capacidade de sonhar.

“Queria uma coisa especial para marcar o reencontro do Ponto de Partida e Meninos de Araçuaí. Tomando como base a obra do Lido, me deu vontade de trabalhar esse tema tão existencial que é espiar a velhice pela janela da infância, entendendo que o tempo é circular, não em linha reta. Portanto, é preciso envelhecer vivendo”, diz Regina. Ela destaca que a encenação é lúdica e divertida, “permanente brincadeira”.

Pilares

Regina explica os dois pilares da peça: a música, executada ao vivo pelo coro dos Meninos de Araçuaí e de atores do Ponto de Partida, e a linguagem estética. “Cordas e panos são os elementos que configuram o espaço e desenham todo o espetáculo”, diz.

A diretora enfatiza que a construção da cena e da narrativa adota o ato de brincar como linguagem primordial, mas ressalta que o espetáculo dialoga com diferentes faixas etárias.

“É para as crianças a partir dos 4 anos, mas também para adultos. Há muitas camadas, o que se presta a várias leituras centradas no que mais amo no teatro: o jogo entre cena e plateia”, diz.

Ao comentar a relação do Ponto de Partida com Meninos de Araçuaí, recorda quando, há 28 anos, sua companhia assumiu a direção artística do coro infantil do projeto Ser Criança, mantido no Vale do Jequitinhonha pelo Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Os dois grupos montaram seis espetáculos, gravaram CDs e DVDs, lançaram livros e documentários e se apresentaram ao lado de Milton Nascimento e Gilberto Gil.

A interrupção do Ser Criança a partir da pandemia implicou em mudança na forma como o Ponto de Partida recruta pequenos artistas para suas produções.

“Nesses 28 anos, passaram mais de 600 crianças pelo coro. Era um processo muito orgânico, com os mais velhos transmitindo para os mais novos o repertório. Pegávamos as crianças ainda pequenas, mas, com o hiato, tivemos de chamar as maiores, quase adolescentes, para este novo espetáculo”, explica.

A comédia musical conta com banda composta por piano, sopros e bateria. O repertório reúne criações de Gilberto Gil, Rita Lee, Dorival Caymmi, Moacir Santos e Zeca Baleiro, além de composições originais de Pablo Bertola, Lido Loschi, Pitágoras Silveira e Vinícius Calderoni, integrantes do Ponto de Partida.

“Muitas vezes, a letra da música é o texto. Geralmente, trabalhamos com composições próprias, originais, mas agora sentimos a necessidade de explorar com os meninos um repertório mais diversificado”, afirma Regina.

Ela chama a atenção para a coreografia assinada por Wagner Moreira, radicado há 25 anos na Alemanha, que veio ao Brasil para este trabalho. Em maio, “Por ser daqui” estreou em Barbacena e passou por São Paulo antes de vir para Belo Horizonte.

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“POR SER DAQUI”

Espetáculo com Ponto de Partida e Meninos de Araçuaí. Sábado (14/11), às 20h, e domingo (15/11), às 16h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro