Grupo Suraras do Tapajós se apresenta no Sonora Brasil

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O carimbó é uma das manifestações culturais mais tradicionais do Pará. Como parte do projeto Sonora Brasil, o grupo Suraras do Tapajós, formado por mulheres indígenas, vai se apresentar na Praça das Artes do Sesc Tupinambás, nesta sexta-feira (13/11). No sábado, elas ministram oficina de carimbó.

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Com 10 integrantes, o Suraras roda o Brasil com a turnê “Mulheres indígenas, a voz da resistência”. No entanto, o show de Belo Horizonte segue outro repertório, exclusivo para o projeto anfitrião. O público conhecerá canções autorais do disco “Kiribasáwa Yúri Yí-Itá (A força que vem das águas)”, lançado em 2021, além de sucessos da cantora paraense Dona Onete.

"Na apresentação cênica, teremos uma sereia que dança com nossas músicas. Sempre trazemos também nossas medicinas, então tem banho de cheiro. Quem acompanha o espetáculo vê a preparação e, no final, a gente joga o banho para o público. É um momento de celebração”, explica Val Munduruku, presidente da Associação de Mulheres Indigenas Suraras do Tapajós.

Tambores curimbós, maracá, afoxé e banjo são instrumentos fundamentais nesta importante manifestação da cultura popular brasileira. “Esta música não é tão consumida em outras regiões do Brasil como é na nossa. Então, as pessoas ficam admiradas não só com o ritmo, mas com as danças e as mensagens que levamos”, diz Val.

Suraras do Tapajós é pioneiro, especialmente por ser integrado apenas por mulheres, já que a presença masculina é predominante em grupos do gênero. Elas já se apresentaram na Virada Cultural da Amazônia, no Rec-Beat e em show virtual exibido no Rock in Rio.

Arte e luta

O grupo leva para o palco questões que envolvem conflitos socioambientais, mudanças climáticas e empoderamento feminino.

“Lutamos muito pela demarcação dos territórios, pela defesa do Rio Tapajós e denunciamos o que impacta nosso modo de vida. A gente vê uma grande oportunidade de usar a arte como ferramenta de luta, de falar sobre as lutas do nosso território através do canto, dos curimbós e das marcações”, explica Val Munduruku.

A oficina de carimbó oferecerá apresentação e prática de instrumentos característicos usados pelo grupo, além de interação com as artistas e detalhes do processo de criação do Suraras do Tapajós.

“Temos a oportunidade de chegar cada vez mais a diferentes territórios, cidades grandes e pequenas. Vamos nos conectando com as pessoas através da nossa arte”, conclui Val Munduruku.

SONORA BRASIL

Com grupo Suraras do Tapajós. Show nesta sexta-feira (13/11), às 19h, na Praça das Artes do Sesc Tupinambás (Rua Tupinambás, 908, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingresso na plataforma Sympla. Oficina de carimbó no sábado (14/11), das 10h às 12h, no Auditório do Sesc Tupinambás, com inscrições na Sympla.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria