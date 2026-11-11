Fã de Xuxa customiza bonecas para admiradores da apresentadora

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Às vésperas do próximo e derradeiro show da apresentadora Xuxa, sábado (14/11), na Arena MRV, o analista de logística, Marcos Silva, de 36 anos, está ansioso para "O último voo da nave".

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"Ansioso é pouco!", afirma o fã. "Estou contando os dias e vivendo uma mistura de ansiedade, emoção e felicidade. Quem me conhece sabe o quanto a Xuxa faz parte da minha história.

Não é apenas um show, é a oportunidade de reviver momentos que marcaram minha infância e continuam presentes na minha vida até hoje. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível, de muita emoção e, claro, de muitas lágrimas de felicidade!", diz.

CUSTOMIZAÇÃO

Marcos pode ser apontado como um dos maiores fãs da loura. Tanto que há quase 10 anos ele é um dos nomes mais conhecidos entre os admiradores da apresentadora pelo trabalho de customização de bonecas representando Xuxa e as paquitas.

A primeira Xuxa que customizou, em 2015, nasceu da admiração e do carinho que sempre teve por ela. "Mas também veio de uma vontade de ter algo exclusivo, algo meu, que saísse da minha própria imaginação. Sempre fui muito ligado ao universo da Xuxa, aos figurinos, aos programas e a toda aquela magia que fez parte da minha infância.

Então, comecei a trazer esse universo para as bonecas, reproduzindo figurinos e criando peças com a minha identidade." De lá para cá, acredita ter feito mais de 200 customizações, entre Xuxas e Paquitas. "Nunca parei para contar, só fui fazendo", diz, bem humorado.

CRIATIVIDADE

Autodidata na costura, Marcos conta que "foi aprendendo sozinho, na prática, experimentando e desenvolvendo minhas próprias habilidades".

O que torna a experiência mais especial para ele. "Não é apenas vestir uma boneca: é transformar uma ideia em realidade, usando minhas próprias mãos e criatividade. No fim, cada criação é uma forma de expressar meu amor pela Xuxa, mas também de mostrar um pouco de quem eu sou artisticamente.

"Xuxa, eu te amo!" Até sábado, ele ainda tem muito o que fazer para concluir oito paquitas e duas Xuxas com o figurino do show de despedida.

MÚSICA E LITERATURA

Marcos Braccini e Antonio Pereira Gomes Neto apresentam a primeira edição da Mostra Klave de Música e Literatura, que ocupa Tiradentes, nos próximos dias 14 e 15 de novembro, e Belo Horizonte, nos dias 18/11, 19/11 e 21/11. A programação reúne o lançamento de “Retrato falado”, segundo livro de Antonio e sua primeira publicação em prosa, que ganha adaptação para o palco; o show de lançamento ao vivo de “Nas marés”, álbum mais recente de Braccini; e o espetáculo “Aurora”, de Antonio, que chega com seis novos videoclipes. Ao todo, serão seis apresentações, com entrada gratuita e intérprete de Libras.

A RUA COMO PALCO

Belo Horizonte ganha projeto inédito, que irá resgatar a história do teatro de rua na cidade. Idealizada pela atriz e gestora cultural Sinara Teles e pelo ator, diretor e arte-educador Gil Ramos, a revista “A Rua como Palco” irá reunir registros históricos, fotografias e documentos de arquivos públicos e privados que ajudam a compreender a produção cênica nas ruas da capital mineira, entre os anos 1980 e 1990. A proposta é preservar, revisitar e difundir a memória teatral territorial de BH para os atuais artistas.

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A curadoria e organização editorial são do historiador Bruno Viveiros, que fará um recorte na produção do teatro de rua na capital mineira, a partir dos depoimentos de quatro grupos: Grupo Galpão, Grupo Reviu a Volta, Grupo Teatro Kabana e Companhia Del Pala. A revista será lançada no segundo semestre de 2027.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.