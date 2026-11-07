Menopausa é tema de livro lançado por ginecologista e obstetra

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O ginecologista e obstetra Otávio Rietra lançou o livro “Florescer na menopausa” em movimentada noite de autógrafos na Cultura Inglesa, no Bairro Cidade Jardim.

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A menopausa desperta muitas dúvidas nas mulheres sobre mudanças físicas e emocionais. A obra propõe um olhar acolhedor e positivo sobre o tema, com orientações para que as leitoras lidem com a experiência com mais informação, cuidado e qualidade de vida. Otávio Rietra busca contribuir para que a mulher encontre segurança para enxergar esta fase sob novas perspectivas.

SONS DO BRASIL

A quarta edição do festival Os Sons do Brasil está confirmada para o período de 27 a 29 de novembro, com apresentações em Ouro Preto e Mariana. A programação reúne Tulipa Ruiz, vencedora do Grammy Latino, Luciana Mello, Bixiga 70, Lívia Mattos e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, além do DJ AfroBool.

Em Ouro Preto, os shows ocorrerão nos dias 27 e 28, no Museu Boulieu. No dia 29, o festival segue para o Museu de Mariana, com o Samba da Calixto, comandado pela cantora Aline Calixto e participação de Jamelão Netto.



HO HO HO

O espetáculo “O quebra-nozes no mundo dos sonhos”, da São Paulo Companhia de Dança, será apresentado de 26 a 28 de novembro, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

EM CENA

Mais uma peça com direção do celebrado Rodrigo Portella chega a Belo Horizonte. “Inter alia”, da dramaturga australiana Suzie Miller (autora de “Prima facie”), terá sessões em 14 e 15 de novembro, às 20h e 18h, no Sesc Palladium. Jessica (Drica Moraes) é juíza ética e comprometida em tornar o sistema judiciário mais humano.

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Ao lado do marido Michael (Caco Ciocler) e do filho adolescente Harry (Caio Passos), ela acredita ter encontrado o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, até que acontecimento inesperado coloca suas convicções à prova.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.