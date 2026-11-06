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EVENTO CULTURAL

Festival de Gastronomia no Mineirão é cancelado

Previsto para ser realizado desta sexta (6/11) a domingo, contando com barracas de comida e shows, o evento foi suspendo devido ao clima, segundo a organização

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
06/11/2026 13:10

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Músicos da banda Velotrol estão juntos sentados em sofá de couro
Banda Velotrol era uma das atrações do Festival Gastronomia na Esplanada, que aconteceria nesta sexta-feira (6/11) crédito: Amanda Novy/divulgação

O festival Gastronomia na Esplanada, que aconteceria desta sexta (6/11) a domingo, a Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, foi cancelado.

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A decisão de suspender o evento se deveu à previsão de chuvas fortes para este fim de semana, de acordo com o Espaço Annaká, responsável pela organização.


“Esta decisão foi tomada com responsabilidade, priorizando a segurança e o bem-estar de todos, incluindo visitantes, expositores, artistas e colaboradores”, escreveu a organização. No final da nota divulgada na quinta-feira (5/11), os organizadores afirma que o evento será realizado em outra data, não divulgada. 



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O evento


O Gastronomia na Esplanada iria contar com muita música e comida. Foram planejadas 50 barracas durante os três dias de duração. O rock era a principal atração, com oito bandas: Velotrol, Like Five, Eletricidade, Locomotiva do Rock, Rock Field, Bullets, PutzGrilla e Lurex. Os shows teriam início às 20h da sexta-feira (6/11), com Velotrol, e iriam até domingo, às 18h, quando Lurex faria o encerramento. 

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A distribuição prevista era de 30 barracas oferecendo comidas e bebidas, e outras 20 com artesanatos. Com entrada franca, a organização esperava receber 3 mil pessoas ao longo do festival.


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