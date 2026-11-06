Festival de Gastronomia no Mineirão é cancelado

O festival Gastronomia na Esplanada, que aconteceria desta sexta (6/11) a domingo, a Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, foi cancelado.

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A decisão de suspender o evento se deveu à previsão de chuvas fortes para este fim de semana, de acordo com o Espaço Annaká, responsável pela organização.

“Esta decisão foi tomada com responsabilidade, priorizando a segurança e o bem-estar de todos, incluindo visitantes, expositores, artistas e colaboradores”, escreveu a organização. No final da nota divulgada na quinta-feira (5/11), os organizadores afirma que o evento será realizado em outra data, não divulgada.

O evento

O Gastronomia na Esplanada iria contar com muita música e comida. Foram planejadas 50 barracas durante os três dias de duração. O rock era a principal atração, com oito bandas: Velotrol, Like Five, Eletricidade, Locomotiva do Rock, Rock Field, Bullets, PutzGrilla e Lurex. Os shows teriam início às 20h da sexta-feira (6/11), com Velotrol, e iriam até domingo, às 18h, quando Lurex faria o encerramento.

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A distribuição prevista era de 30 barracas oferecendo comidas e bebidas, e outras 20 com artesanatos. Com entrada franca, a organização esperava receber 3 mil pessoas ao longo do festival.