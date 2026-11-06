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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Cafeterias mineiras estão entre as 50 melhores do país

Ranking do The Best Coffee Shops Brasil 2026 traz casas de Juiz de Fora, Espera Feliz, Varginha, Patos de Minas, Patrocínio e BH

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
06/11/2026 02:00

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Ana Gabi representa Belo Horizonte com o Broa, um dos cafés selecionados pelo The Best Coffee Shops Brasil - (crédito: Vitor Adalberto/Divulgação)
Ana Gabi representa Belo Horizonte com o Broa, um dos cafés selecionados pelo The Best Coffee Shops Brasil crédito: Vitor Adalberto/Divulgação

Quando o assunto é café, Minas faz bonito. É o que comprova o ranking das 50 melhores cafeterias do país do The Best Coffee Shops Brasil 2026. O interior do estado se destaca com Giotti Cafés Microtorrefação (Juiz de Fora), em quarto lugar; A Cafeteria (São José da Pedra Menina, Espera Feliz), em oitavo; Lá no Quintal Café (Varginha), em 24º; Cafeteria Dulcerrado by Expocacer (Patrocínio), em 26º; e Cafeteria Santiago (Patos de Minas), em 27º. Da capital, entraram na lista Amoras Café Torrefação e Cafeteria, em 28º; Elisa Café e Torrefação, em 36º; Broa Café, em 43º; e Zuzunely, na 44ª posição.

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• MAIS MAIS

A primeira edição nacional do ranking reúne 300 cafeterias de diferentes regiões do país. Minas Gerais é o terceiro estado com mais representantes. Tem nove casas na lista, atrás apenas de São Paulo, com 11, e Rio de Janeiro, com 10. Belo Horizonte teve quatro cafeterias selecionadas, entre elas o Broa.

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• MINAS COM O MUNDO

Maurício Tizumba (Brasil), Patche Di Rima (Guiné-Bissau), Marcos Sacramento & Zé Paulo Becker (Brasil), Lenna Bahule (Moçambique), Hamilton de Holanda (Brasil), Rallie (Brasil) e Filipe Mukenga (Angola) estão na programação da primeira edição do Fest in Brasil-África. Serão duas noites, em 28 e 29 de novembro, no Sesc Palladium.

• • • 

O festival tem direção-geral de Daniel Rodrigues, que nos anos 1990 criou e produziu em Salvador nove edições do histórico Fest in Bahia. Empresário de Gilberto Gil entre 1972 e 1991, Daniel também foi curador artístico da “Noite brasileira” do Montreux Jazz Festival, de 1997 a 2009, e criador dos festivais Brazilian Day London e Brazilian Day Portugal.

• MEMÓRIA VIVA

O Museu da Pessoa realiza, nesta sexta-feira (6/11), a 2ª Mostra Educativa de Paracatu, iniciativa que transforma histórias de vida em inspiração para projetos de turismo comunitário, educação e valorização do patrimônio cultural. A programação inclui o lançamento de livreto com propostas premiadas, a exposição digital “Memórias do turismo comunitário” e a premiação de 10 projetos de jovens e professores, com distribuição de R$ 50 mil. O acervo digital reúne histórias de moradores que revelam a identidade, os saberes e as tradições do município do Noroeste mineiro. O evento começa às 9h, no Auditório do Rotary, com entrada franca.

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• BODAS DE PRATA

“Aqueles dois”, espetáculo inspirado no conto homônimo de Caio Fernando Abreu, encerra a programação da Mostra Cine Brasil de Teatro 2026 com única sessão, em 26 de novembro, às 20h, no Cine Theatro Brasil. Estarão em cena os atores Cláudio Dias, Marcelo Souza e Silva, Odilon Esteves e Guilherme Théo, da Cia. Luna Lunera, que comemora seus 25 anos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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