Mineirão recebe maratona gastromusical desta sexta (6/11) a domingo (8/11)
Gastronomia na Esplanada terá shows de oito bandas de rock e 30 barracas de comes e bebes montadas ao redor do Gigante da Pampulha
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A Gastronomia na Esplanada promete verdadeira maratona de música, comes e bebes no Mineirão. Com 50 barracas, o evento começa nesta sexta-feira (6/11), às 20h, e termina no domingo (8/11). Os shows ficarão a cargo das bandas Velotrol, Like Five, Eletricidade, Locomotiva do Rock, Rock Field, Bullets, PutzGrilla e Lurex.
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Comandada por Elvis Kraiser, Velotrol abre o evento esta noite com clássicos do rock internacional. O vocalista promete show para cima, com hits dos Beatles, Creedence, Nirvana, Led Zeppelin, Elvis Presley e Creed. “É para levantar a galera”, avisa.
“Será um show bem dançante, como sempre fazemos. Como só tem músicas conhecidas, o público vai cantar conosco, o que é muito bom. Estarão comigo o guitarrista Nathan Augusto, o baterista André Torres e o baterista Matheus Alves”, diz Elvis Kraiser.
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Marcelo Annaká, idealizador e produtor do Gastronomia na Esplanada, informa que 30 barracas vão oferecer feijão-tropeiro, macarrão na chapa, pastel, hambúrguer, acarajé, batata frita, fígado com jiló, churrasco, empanada, doces, drinques, chope, sucos e refrigerantes.
“Esperamos três mil pessoas nos três dias de evento”, afirma Annaká.
De acordo com o organizador, outras 20 barracas de artesanato estarão a postos, agregadas ao evento pela direção do Mineirão.
“Esta é a primeira vez que realizamos o evento no Mineirão. A ideia é levar para lá uma gastronomia diferenciada, pois ela é a protagonista”, comenta.
Além da Velotrol, que se apresenta às 20h de hoje, o palco da Gastronomia na Esplanada receberá, sábado (7/11), os grupos Like Five (13h30), Eletricidade (16h), Locomotiva do Rock (18h) e Rock Field (20h). No domingo (8/11), será a vez das bandas Bullets (12h), PutzGrilla (15h) e Lurex (18h).
Churrasco jamaicano
Outro evento gastromusical deste fim de semana é o Free The Punanys, que começa às 16h de sábado (7/11), na Praça do Cardoso, no Aglomerado da Serra.
A programação conta com DJs, shows, feira de empreendedorismo e churrasco jamaicano. O evento oferecerá interpretação em libras. A organizadora Maria Araújo diz que o coletivo feminino Free The Punanys conecta reggae, dancehall e cultura sound system ao protagonismo das mulheres, das pessoas LGBTQIAPN+ e da comunidade surda.
“Por meio da música, da performance e da comunicação acessível, o coletivo promove encontros que valorizam a diversidade e a produção cultural periférica”, explica Maria. O coletivo Free The Punanys foi criado há três anos por mulheres de BH.
“Um dos pontos principais é a questão da acessibilidade. No reggae e no sound system, quase não existe a linguagem voltada para libras”, comenta Maria.
Ela destaca as raízes periféricas desses dois gêneros musicais. “Inclusive, estamos divulgando dentro da Serra como Reggae na Praça. É também para pessoas que, talvez, nunca tenham participado de um evento de reggae.”
A feira de amanhã vai destacar empreendedores da periferia, sobretudo da Serra.
Outro objetivo é chamar a atenção para a cultura da Jamaica. “O churrasco jamaicano é uma delícia”, garante Maria Araújo. As DJs do coletivo receberão as convidadas Alice Selecta, que aos 10 anos comanda pistas de soundsystem; Sistah Chill, de São Paulo; e as MCs Inza Princess e Preta Lua.
GASTRONOMIA NA ESPLANADA
Desta sexta-feira (6/11), a partir das 20h, a domingo (8/11), a partir das 12h, na Esplanada Norte do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha). Entrada franca.
FREE THE PUNANYS
Sábado (7/11), a partir das 16h, na Praça do Cardoso, Aglomerado da Serra. Entrada franca.
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