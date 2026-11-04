Faroeste influenciou Caetano a escrever canção para o filho, Zeca Veloso

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Segundo dos três filhos de Caetano Veloso, Zeca Veloso é o que parece guardar bem claros os traços musicais da família baiana. Convidado do penúltimo concerto do projeto Encontros Musicais, parceria com a série “Artes e cordas” da Orquestra Sesiminas, foi muito fácil ver nos movimentos dele, que esbarram em certa timidez, um quê da tia Maria Bethânia. O DNA do pai, um dos maiores compositores e cantores deste país, também está presente. A base do repertório do show de Zeca, acompanhado pela Orquestra Sesiminas, foram as canções de seu primeiro disco, “Boas novas” (2025). De Caetano, ele cantou “Peter Gast”, gravada no álbum “Uns” (1983).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

• JOHN WAYNE E GARY COOPER

A relação de intimidade com o pai foi o ponto de maior emoção da noite, quando Zeca revelou que o hábito dos dois de assistir a filmes na TV de madrugada influenciou seu gosto musical. No Sesiminas, o filho de Caetano e Paula Lavigne cantou “I’ll take you home again Kathleen”, da trilha sonora do filme “Rio Grande” (1950), clássico do faroeste estrelado por John Wayne, e “High noon”, tema do longa que no Brasil ganhou o título “Matar ou morrer”, estrelado por Gary Cooper e Grace Kelly.

• VOCÊ ME DEU

Zeca contou que aquelas canções ficaram em sua cabeça, até que certo dia, ao piano, fez uma melodia. “Meu pai ouviu, aprendeu e, sem me contar, fez a letra e mandou para Gal Costa, que a gravou no disco 'Estratosférica'”. A canção “Você me deu” estava no repertório em BH. A Orquestra Sesiminas foi regida pelo maestro Felipe Magalhães, com arranjos de Lucca Noacco. A cantora portuguesa Maro encerra hoje o projeto Encontros Musicais.

• PICASSO

O ano está chegando ao fim, mas ainda há boas surpresas neste 2026. A mais recente é a exposição “Picasso”, no Sesc Palladium, que faz parte das comemorações dos 80 anos do Sesc. Além de reunir 120 obras do pintor, escultor, ceramista e cenógrafo espanhol, há trabalhos das artistas Dora Maar e Françoise Gilot. O evento revela que o espaço da nova galeria de arte é ideal para grandes exposições. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla. Os lotes são liberados semanalmente, sempre às terças-feiras, às 13h. A mostra pode ser visitada até 13 de dezembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• NEUROCIÊNCIAS

Os médicos PhDs, oftalmologistas e diretores do Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, Márcia e Ricardo Guimarães, serão palestrantes do 12º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão (CBNV), de 11 a 13 de novembro, em Belo Horizonte.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.