Zeca Veloso: inspiração para novo álbum veio de 'experiências espirituais'

Um disco de autor. É assim que o cantor e compositor carioca Zeca Veloso, filho de Caetano, define “Boas novas”, seu novo álbum que chega às plataformas digitais nesta quarta-feira (26/11). O disco traz 10 faixas, sendo que sete têm letras e melodias do próprio Zeca e as outras três foram escritas em parceria com Tom Veloso (“Boas novas”), Tadeu Bijos e Sylvio Fraga (“Carolina”) e Xande de Pilares (“O sal desse chão”).



“Compus as últimas músicas para o disco no final de 2021. ‘Salvador’, por exemplo, compus em dezembro. Escrevi a letra uns dias antes e terminei a melodia no dia 24 daquele ano”, lembra Zeca.



Hiato

Além de Zeca, o novo trabalho foi produzido por Luciano Oliveira, Antonio Pedro, Ferraz, Pretinho da Serrinha, Kassin, Lucca Noacco, Lucas Nunes, Pepê Monnerat, Júlio Raposo, Pepê Santos e Uiliam Pimenta. As gravações começaram em 2022 e, após um hiato, voltaram em 2024 e 2025.

“Salvador”, “Máquina do Rio” e “O sopro do fole”, que foi trilha sonora da novela “Pantanal”, abriram a fila. “Carolina” e “Desenho de animação” foram as últimas faixas a ganhar arranjos.

“Boas novas”, revela o artista, foi composta no momento em que Benjamin, filho de seu irmão Tom Veloso, estava para nascer, em 2020.

“Tom me mandou melodia sem letra, tocando e cantando. Ela era um pouco diferente, mais regular, mais ritmada e em outro tom. Fui adaptando ao meu estilo, fiz a letra durante aquele ano. O nascimento do Benjamin foi a principal inspiração para a letra.”

Ao explicar seu método de trabalho, Zeca conta que a inspiração para as músicas do álbum veio de experiências que ele considera “espirituais”. “Primeiro, a inspiração. E depois o direcionamento para como lapidar as músicas, mas vou fazendo de pouquinho em pouquinho. Às vezes, faço em casa, no cinema e no avião”, detalha.

“Sal desse chão”, conta, foi criada durante um voo. “Até já estava perto de terminar a letra dela”, diz. “Já ‘Talvez menor’ terminei em outra situação assim, no meio dos amigos. A inspiração chega, gravo o áudio no celular ou anoto para trabalhar depois.”

Zeca contou com vários músicos neste trabalho. “Tivemos a banda de ‘Desenho de animação’, que tem arranjo do Lucca Noacco, com supervisão do Kassin. Os dois produziram a faixa. Kassin chamou Paulo César Barros (baixo), Júlio Raposo (guitarra), que acabou trabalhando na produção de ‘Salvador’, Theo Zagrae (bateria), André Siqueira (percussão) e Rodrigo Tavares (teclados), que têm tocado com meu pai e com o Lucca.”

Já “Máquina do Rio”, segundo Zeca, “foi com outra galera”, e contou com Alberto Continentino (baixo) e bateria de Luciano Oliveira (ex-The Twelves), que também foi produtor de “Salvador”. “Inclusive 'Salvador' foi a primeira que a gente começou a trabalhar e a última na qual trabalhamos. Sempre achei que ela seria a mais importante do disco”, revela.



Vinil

“A base de ‘Tua voz’, cujas flautas e madeiras foram gravadas pelo Dirceu Leite e Felipe Doyle tocando trompa, é só isso e voz. Já ‘Sal desse chão’ foi tocada pela banda formada por um grupo de samba que Pretinho da Serrinha trouxe. Então, cada música foi de um jeito”, explica.

O artista afirma que o álbum não se limitará ao streaming, pois terá tiragem de vinil por meio da Rocinante Gravadora. Sobre pegar a turnê de “Boas novas”, diz que a banda que o acompanhará será comandada por Lucca Noacco, que, além de “Desenho de animação”, fez os arranjos de “Carolina”. “Já sentei com ele para conversarmos sobre a turnê e creio que em breve teremos uma data para tocarmos em Belo Horizonte”, garante Zeca.

“BOAS NOVAS”

Disco de Zeca Veloso

Sony Music

10 faixas

Disponível nas plataformas digitais

FAIXA A FAIXA



“Salvador” (Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso e Tom Veloso)

“Boas novas” (Zeca Veloso e Tom Veloso)

“Talvez menor” (Zeca Veloso)

“Desenho de animação” (Zeca Veloso)

“Carolina” (Zeca Veloso, Tadeu Bijos e Sylvio Fraga)

“Máquina do Rio” (Zeca Veloso)

“Tua voz” (Zeca Veloso)

“A carta” (Zeca Veloso). Participação de Dora Morelenbaum

“O sal desse chão” (Zeca Veloso e Xande de Pilares)

“O sopro do fole” (Zeca Veloso)