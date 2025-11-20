Flávio Venturini e Jota Quest gravam 'Linda juventude'

A banda Jota Quest é a convidada de “Linda juventude”, penúltimo single de “Minha história”, álbum que comemora os 50 anos de carreira do cantor, compositor e pianista Flávio Venturini. Com direção de Torcuato Mariano, o disco será lançado pela Biscoito Fino em 5 de dezembro e terá 12 faixas.

Venturini conta que o clima no estúdio do Jota Quest foi o melhor possível. “Das bandas do rock mineiro, o Jota é aquela da qual fiquei mais próximo. Era amigo do baixista PJ e depois conheci o tecladista Márcio Buzelin. Flausino sempre foi muito carinhoso comigo. Conheci o baterista Paulinho Fonseca na Bahia e nos tornamos amigos. O Marco Túlio também foi muito simpático comigo durante a gravação”, diz.

Flávio já havia feito contato com o Jota quando criou o show “Encontro marcado”. “Eles nos cederam o estúdio para gravarmos algumas músicas. Ali já rolou um clima legal do pessoal do 14 Bis com eles. Com o tempo, fiquei sabendo que eram fãs da banda. Flausino e Sideral iam sempre aos shows do 14”, detalha.



Agora, ele vai gravar o single de “Criaturas da noite” com Ritchie. “Com esse álbum, estou homenageando o Terço, o 14 Bis e o Clube da Esquina. Todas as fases da minha carreira estão representadas”, comenta Venturini.

Rogério Flausino revela que a banda se sentiu lisonjeada com o convite e diz que a escolha da música ocorreu por unanimidade. “Ficamos entre ‘Planeta sonho’ e ‘Linda juventude’. Nosso pensamento era manter o máximo possível do original, mesmo porque Flávio participa da canção. A voz, o tom e o jeito dele de cantar precisavam ser mantidos. Foi um barato, afinal esta música é um clássico.”



Joia marrom

Flausino conta que foi influenciado pelo 14 Bis, de quem é fã desde o início dos anos 1980. “Estávamos começando a nossa carreira, e as músicas deles tocavam full time nas rádios. Vi um show deles em Alfenas, devia ter uns 13 anos. Fiquei louco com aquilo, era muito moderno, rock progressivo.”

Casa Rosada, na Rua da Bahia, é o novo espaço cultural de Belo Horizonte

O vocalista do Jota ressalta também a importância da carreira solo de Venturini. “‘Linda juventude’ é meio que um hino. Ela carrega na letra conceitos e códigos do Clube da Esquina, ao falar de juventude, liberdade, amizade e união. Além do mais é homenagem a Bituca.”



O tecladista Márcio Buzelin gostou do resultado. “Tudo que diz respeito à geração do Clube da Esquina nos encanta. Gravamos essa pérola que, embora a letra seja difícil de cantar, eu já sabia de cor de tanto ouvi-la. Um fato curioso é que a ‘joia marrom’ é o próprio Bituca, uma linda homenagem a ele.” Márcio Borges é o parceiro de Flávio Venturini nesta canção.

Buzelin destaca o talento de Venturini. “Como tecladista, observei o jeito como ele faz os acordes e me surpreendi. A turma do Clube da Esquina joga duro com as harmonias, é a coisa mais bonita de se ouvir. Sou superfã de Flávio, ele tem muita sensibilidade em suas músicas. Tudo ali tem alma”, conclui.



“LINDA JUVENTUDE”

• Single de Flávio Venturini e Jota Quest

• Biscoito Fino

• Disponível nas plataformas digitais