Assine
overlay
Início Cultura
Música

Roberto Menescal e Cris Dellano apostam no lado B da bossa nova

Dupla lança álbum com 11 faixas fora do repertório de standards bossa-novistas. Dolores Duran, Johnny Alf, João Donato e Durval Ferreira ganham destaque

Publicidade
Carregando...
Augusto Pio
Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
19/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA
x
Roberto Menescal segura o violão e faz cara de espanto olhando para a cantora Cris Dellano, a seu lado, que levanta a perna e segura o microfone. Os dois simulam uma discussão
Amigos há 40 anos, Roberto Menescal e Cris Dellano se propuseram a fazer um disco diferente de bossa nova crédito: Marcos Hermes/divulgação

“O lado B da bossa”, álbum de Roberto Menescal e Cris Delanno, traz 11 faixas na contramão do “mais do mesmo” bossa-novista. Amigos e parceiros há 40 anos, os dois priorizaram canções que ainda não haviam gravado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Pensamos: vamos gravar agora o que a gente quer, o que a gente gosta e não gravamos. E fomos selecionando o repertório. Estava na hora de gravarmos Johnny Alf e Dolores Duran, para mim a grande letrista brasileira”, ressalta Menescal.

Leia Mais

O repertório representou um desafio para a dupla. “Disse para a Cris: 'Vamos bolar o que a gente vai fazer em cada música, pois não podemos gravar uma canção conhecida que Dolores Duran gravou e fazê-la praticamente igual'. Então, bolamos tudo: da introdução aos improvisos e fraseados no meio das músicas”, explica.

Os dois entraram em estúdio e registraram tudo primeiramente no formato voz e violão. “Feito isso, chamamos os músicos. Em três horas, fizemos todas as faixas”, diz Roberto Menescal.

“A gente não quis pegar músicas escondidas da bossa nova, mas o lado B”, reforça Cris Dellano. “Alguém até falou: ‘Esse teu olhar’ não é desconhecida. Respondi: Ela não está na lista das 20 mais do Tom Jobim, compositor com tanta música conhecida”, comenta a cantora.

“Nós queríamos gravar o Johnny Alf, Durval Ferreira, João Donato, Marcos Valle, Oscar Castro Neves, Dolores Duran, Carlos Lyra, Tom Jobim. E também algo mais para cá, como a minha composição, do Menescal e do Alex Moreira chamada 'O bondinho'”, explica Cris.

Menescal conheceu a parceira quando ela tinha 17 anos. “Cris participava do coro em um disco do Emílio Santiago. Dali em diante, toda vez que posso faço projeto com ela. É uma pessoa simples, fácil de lidar e competente. Tenho muito carinho por esse trabalho, pela maneira como a gente o produziu”, conta o pioneiro da bossa nova.

Adriano Souza (piano), Adriano Gifoni (baixo) e João Cortêz (bateria) acompanharam a dupla. “Eles tocam conosco há muito tempo. Queríamos trazer para o disco a sonoridade dos nossos shows”, finaliza Cris Dellano.


FAIXA A FAIXA

“Deixa”
• De Baden Powell e Vinicius de Moraes


“O negócio é amar”
• De Carlos Lyra e Dolores Duran


“Chora tua tristeza”
• De Oscar Castro Neves e Luvercy Fiorini


“Mentiras”
• De João Donato e Lysias Ênio


“Ah! Se eu pudesse”
• De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli


“Seu encanto”
• De Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle e Pingarilho


“O que é amar”
•De Johnny Alf


“E nada mais”
• De Durval Ferreira e Lula Freire


“E era Copacabana”
• De Carlos Lyra e Joyce Moreno


“O bondinho”
• De Roberto Menescal, Cris Delanno e Alex Moreira


“Este seu olhar/ Promessas”
• De Antonio Carlos Jobim


“O LADO B DA BOSSA”


• Álbum de Roberto Menescal e Cris Delanno
• 11 faixas
• Disponível nas plataformas digitais

Tópicos relacionados:

bossa-nova cultura disco musica-brasileira roberto-menescal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay