Roberto Menescal e Cris Dellano apostam no lado B da bossa nova

Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH

“O lado B da bossa”, álbum de Roberto Menescal e Cris Delanno, traz 11 faixas na contramão do “mais do mesmo” bossa-novista. Amigos e parceiros há 40 anos, os dois priorizaram canções que ainda não haviam gravado.

“Pensamos: vamos gravar agora o que a gente quer, o que a gente gosta e não gravamos. E fomos selecionando o repertório. Estava na hora de gravarmos Johnny Alf e Dolores Duran, para mim a grande letrista brasileira”, ressalta Menescal.

O repertório representou um desafio para a dupla. “Disse para a Cris: 'Vamos bolar o que a gente vai fazer em cada música, pois não podemos gravar uma canção conhecida que Dolores Duran gravou e fazê-la praticamente igual'. Então, bolamos tudo: da introdução aos improvisos e fraseados no meio das músicas”, explica.

Os dois entraram em estúdio e registraram tudo primeiramente no formato voz e violão. “Feito isso, chamamos os músicos. Em três horas, fizemos todas as faixas”, diz Roberto Menescal.

“A gente não quis pegar músicas escondidas da bossa nova, mas o lado B”, reforça Cris Dellano. “Alguém até falou: ‘Esse teu olhar’ não é desconhecida. Respondi: Ela não está na lista das 20 mais do Tom Jobim, compositor com tanta música conhecida”, comenta a cantora.

“Nós queríamos gravar o Johnny Alf, Durval Ferreira, João Donato, Marcos Valle, Oscar Castro Neves, Dolores Duran, Carlos Lyra, Tom Jobim. E também algo mais para cá, como a minha composição, do Menescal e do Alex Moreira chamada 'O bondinho'”, explica Cris.

Menescal conheceu a parceira quando ela tinha 17 anos. “Cris participava do coro em um disco do Emílio Santiago. Dali em diante, toda vez que posso faço projeto com ela. É uma pessoa simples, fácil de lidar e competente. Tenho muito carinho por esse trabalho, pela maneira como a gente o produziu”, conta o pioneiro da bossa nova.

Adriano Souza (piano), Adriano Gifoni (baixo) e João Cortêz (bateria) acompanharam a dupla. “Eles tocam conosco há muito tempo. Queríamos trazer para o disco a sonoridade dos nossos shows”, finaliza Cris Dellano.



FAIXA A FAIXA

“Deixa”

• De Baden Powell e Vinicius de Moraes



“O negócio é amar”

• De Carlos Lyra e Dolores Duran



“Chora tua tristeza”

• De Oscar Castro Neves e Luvercy Fiorini



“Mentiras”

• De João Donato e Lysias Ênio



“Ah! Se eu pudesse”

• De Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli



“Seu encanto”

• De Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle e Pingarilho



“O que é amar”

•De Johnny Alf



“E nada mais”

• De Durval Ferreira e Lula Freire



“E era Copacabana”

• De Carlos Lyra e Joyce Moreno



“O bondinho”

• De Roberto Menescal, Cris Delanno e Alex Moreira



“Este seu olhar/ Promessas”

• De Antonio Carlos Jobim



“O LADO B DA BOSSA”



• Álbum de Roberto Menescal e Cris Delanno

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais