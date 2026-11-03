Cantora portuguesa Maro lança hoje seu disco 'brasileiro' em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Uma das vozes de destaque no cenário da nova música portuguesa, a cantora Maro chega a Belo Horizonte com a turnê mundial “So much has changed”, que promove seu álbum homônimo, lançado este ano. Ela ocupa o palco do Teatro Sesiminas em única apresentação, nesta quarta-feira (4/11), às 20h. O repertório reúne canções de seus nove discos, lançados a partir de 2018.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Acompanhada por Carbeau (baixo), Manuel Rocha (guitarra), Pedro Altério (guitarra) e Gabriel Altério (bateria), Maro transita entre folk, jazz, canção popular e sonoridades contemporâneas. Ela destaca que o show é uma “viagem” por sua carreira, que ganhou projeção internacional em 2022, quando representou Portugal no Eurovision Song Contest com a música “Saudade, saudade”.



História pessoal

“Queria fazer o disco novo na íntegra, mas achei importante contar a história que venho construindo com quem já me escuta há mais tempo, com quem tem ligações com vários momentos do meu passado e com as músicas mais importantes dessa minha caminhada”, diz.



As canções “Oxalá”, “Lifeline”, “We've been loving in silence” e “Saudade, saudade” fazem parte do show. “Pensei num desenho que levasse todo mundo numa viagem emocional ao longo do concerto”, diz Maro.



Ao comentar o novo disco, afirma que ele é mais solar, leve e vibrante do que os anteriores, reflexo de sua entrada na casa dos 30 anos. “Esse é um trabalho mais para fora, expansivo. O disco anterior ('Hortelã', de 2023) é acústico, uma coisa mais despida e contida. Agora é celebração da vida, é o desejo de dançar no palco com meus melhores amigos”, afirma.



O álbum é “brasileiro”. Foi totalmente gravado na Gargolândia, sítio e estúdio localizado em Alambari (SP), pertencente à família de seu guitarrista, Pedro Altério, integrante do grupo 5 a Seco. A cantora conta que sua ligação é “muito especial” com o país, desde a infância.



Maro colaborou com Milton Nascimento, Caetano Veloso, Ivan Lins e Anavitória. Quando criança, os pais colocavam música brasileira para tocar no som de casa.



“Fui descobrindo meus artistas favoritos, Chico Buarque, Milton, Tom Zé, todos esses grandes nomes da MPB e também outros não tão famosos. Vem desde cedo esse namoro com o Brasil”, conta. A conexão com o país se consumou em 2019.



“Estava tocando na banda do Jacob Collier e fomos nos apresentar em São Paulo. Como tinha umas semanas de férias, resolvi fazer uma viagem pelo Brasil, um sonho antigo meu”, recorda. Logo no início da viagem, conheceu Pedro Altério, que a levou para a casa da família em Alambari.



“Acabei por me apaixonar pelos pais do Pedro e eles por mim. Comecei a visitá-los mais e mais, acabei os adotando como minha família no Brasil”, revela. Filhos dos compositores Rita e Rafael Altério, Pedro e o irmão, Gabriel, entraram para a banda de Maro. “Quando estive na Gargolândia pela primeira vez, chorei na hora de ir embora”, diz ela.



Afeto

O ingrediente afetivo foi determinante para que resolvesse gravar “So much has changed” no Brasil.



A cantora exalta as qualidades do estúdio, que considera “absolutamente inacreditável” do ponto de vista técnico.



“Pegar um avião e sair de Portugal para gravar no interior de São Paulo tem a ver com esse lugar afetivo. Foi o que selou a decisão de fazer meu disco na Gargolândia. Me pareceu uma boa desculpa para passar duas semanas com minha família brasileira, mas, independente disso, o estúdio é incrível”, elogia Maro.



Colaborações

A dimensão colaborativa é parte importante da nova fase de Maro. Na atual turnê, que vem percorrendo Europa, América do Norte e América Latina, ela cantou com Charlotte Cardin, Jacob Collier e November Ultra. Antes, dividiu palco e estúdio com Eric Clapton, Jessie J e Pablo Alborán. Maro faz mistério sobre convidados em BH. “Estamos pensando nisso, ainda sem nada fechado, mas é possível que aconteça”, despista.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



MARO

Show “So much has changed”. Nesta quarta-feira (4/11), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia) e R$ 160 (ingresso social, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal). Vendas on-line na Sympla.