No dia em que completaria 94 anos, Dona Lucinha ganha homenagem

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Na data de seu aniversário, 21 de novembro, Dona Lucinha, que completaria 94 anos neste 2026, ganha homenagem com o lançamento do livro “Dona Lucinha e o baú das 7 chaves – Histórias e receitas da cozinha de Minas”.

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A obra, voltada ao público infantojuvenil, com receitas e memórias, foi escrita por Márcia Nunes, João Henrique Eugênio e Valéria Eugênia. O lançamento será na Livraria Aletria (Rua Cláudio Manoel, 1.034), das 10h às 16h. Dona Lucinha, uma das figuras mais importantes da gastronomia mineira, morreu em 2019. O livro vai custar R$ 88.



• GASTRONOMIA

Delegações de seis países – Tailândia, Grécia, Arábia Saudita, Itália, Turquia e Brasil – estão confirmadas na primeira edição do Beagá Recebe – Encontro de Cidades Criativas da Gastronomia, que será realizado de 9 a 12 de dezembro, no P7 Criativo e Mercado Central de Belo Horizonte. Com programação gratuita, o encontro vai reunir chefs e representantes de cidades integrantes da Rede de Cidades Criativas da Unesco para trocar experiências. As chefs Carol Fadel e Maria Clara Magalhães assinam a curadoria do evento realizado pela Romano Comunicação e Matula Cozinha.



• MEDO DE AVIÃO

O consultor empresarial Fernando Teixeira lança neste sábado (14/11), das 11h às 14h, na Livraria Ramalhete, na Savassi, o livro “O céu que me assombrava” (Editora Ramalhete).

No relato autobiográfico, o mineiro de São João del-Rei conta como o medo de voar o fez adiar, em 2001, a lua de mel em Paris com Rachel, com quem está casado há 25 anos, e o manteve cerca de três anos praticamente longe dos aviões.

A virada veio com acompanhamento terapêutico em BH. Fernando voltou a voar em 2010, soma hoje mais de 1.700 voos e, em janeiro, completou o milésimo desde a retomada. As filhas Julia e Luisa estão entre os personagens de uma história que o autor faz questão de chamar de relato, não de manual.



• NOVO ENDEREÇO

A Casa Almeida mudou de endereço na capital mineira. A operação passa a funcionar no bairro Belvedere.

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• CLÁSSICOS

“Standards & stories”, novo álbum do guitarrista e compositor Toninho Horta, será lançado em 29 de novembro, às 18h, no Teatro Feluma. Gravado em Nova York, o disco foi produzido e arranjado em parceria com o músico Sandro Albert, que estará presente na apresentação na capital mineira.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.