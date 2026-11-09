Fã ganha Lamborghini Urus de Shakira, mas custos elevados de manutenção o levam a considerar a venda do prêmio

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A cantora colombiana Shakira presenteou um seguidor com um Lamborghini Urus 2022, veículo que apareceu no clipe da música "Soltera". O vencedor da ação foi Michael Mejía, escolhido após participar de um concurso promovido pela artista nas redes sociais.

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Para concorrer ao automóvel, os participantes precisavam publicar um vídeo dançando uma coreografia inspirada na canção da artista. O regulamento oficial estabelecia a entrega do carro e um pagamento financeiro para auxiliar nas despesas iniciais.

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Regras do concurso e custos associados

As normas estipulavam o envio de um cheque no valor de 90 mil dólares. A quantia tinha a função de ajudar a cobrir os impostos e as despesas de viagem necessárias para retirar o veículo.

O regulamento também determinava que o vencedor responderia de forma integral por todos os gastos associados à aceitação e ao uso do automóvel. A lista de exigências incluía:

registro e licenças;

custos do título;

entrega do automóvel;

seguro do veículo e qualquer outro gasto relacionado.

Gastos de manutenção surpreendem vencedor

As contas provocaram um peso financeiro imediato para o novo proprietário. Michael Mejía informou que já desembolsou cerca de 95 mil dólares para pagar os impostos do transporte do veículo, questões legais e seis meses de seguro.

O ganhador destacou a cobrança mensal referente à proteção do veículo: "eu não esperava que o seguro do carro custasse 2.000 dólares por mês e é assim". Com o valor enviado pela cantora, o automóvel pode ser mantido durante um período, mas a manutenção cotidiana é bastante custosa.

O abastecimento também gerou custos frequentes nos primeiros dias com o veículo esportivo. Em quatro dias em posse do modelo, o proprietário colocou gasolina a cada dois dias, pagando 70 dólares por cada abastecimento de combustível.

Propostas recebidas e negociação

Diante do cenário de despesas para manter o prêmio, o ganhador avalia propostas recebidas como oportunidade de negócio.

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Michael Mejía comentou as ofertas de compra apresentadas por interessados no veículo: "alguém me ofereceu entre 700.000 e 800.000 dólares e isso é maravilhoso, mas todo o sonho de qualquer pessoa é ter um milhãozinho. Se for um milhão e um dólar, sou feliz".