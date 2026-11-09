Karol G faz história na Billboard com músicas de seu álbum mais recente e atinge uma marca no Latin Airplay que nenhuma mulher havia alcançado até agora

A cantora colombiana Karol G alcançou um recorde na parada "Latin Airplay" da "Billboard". Na atualização de 6 de novembro de 2026, a artista ocupou simultaneamente o primeiro, o segundo e o terceiro lugar com músicas de um mesmo álbum: o recente "No Me Arrepiento De Sentir Tanto". O feito é inédito nos 32 anos do ranking, baseado em medições da Luminate sobre a transmissão de canções em espanhol no rádio dos Estados Unidos.

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O primeiro lugar ficou com "BbY WOW", parceria com Judeline e rusowsky. A faixa somou 11,1 milhões de impressões de audiência entre 23 e 29 de outubro, um aumento de 29%, mantendo a liderança pela terceira semana seguida. O segundo posto foi ocupado por "Ahí", colaboração com Drake, que registrou 8,3 milhões de impressões. Na terceira posição, "Alguien que te amaba" anotou 7,6 milhões de impressões e uma alta de 31%.

Bad Bunny e J Balvin também ocuparam o pódio da parada em uma mesma semana em 2019, mas com músicas de diferentes discos. Com isso, a colombiana se tornou a terceira artista na trajetória da lista e a única mulher a conquistar as três primeiras posições simultâneas.

Desempenho histórico nas paradas

Com a chegada de "Ahí" e "BbY WOW" ao ponto mais alto, Karol G acumulou 23 primeiros lugares na "Latin Airplay". A cantora superou Prince Royce, consolidando-se como a décima artista com mais lideranças na parada geral e a segunda entre mulheres, atrás das 25 conquistas de Shakira.

O disco "No Me Arrepiento De Sentir Tanto" marcou a quinta estreia consecutiva da artista no topo da "Top Latin Albums", após "KG0516", "Mañana Será Bonito", "Mañana Será Bonito (Bichota Season)" e "Tropicoqueta", acumulando 11 semanas nessa posição. O projeto também estreou no oitavo lugar da "Billboard 200", representando a quarta entrada da carreira entre os dez melhores álbuns nos Estados Unidos.

Na "Billboard Hot Latin Songs", a parceria com Drake estreou diretamente na primeira posição. Já "BbY WOW" completou 11 semanas no topo da lista, o segundo período mais longo de liderança desse ranking em 2026.

Próximos shows da turnê internacional

Karol G dá continuidade à turnê "Viajando por el Mundo Tropitour", com seis apresentações divididas entre Monterrey e Ciudad de México. A turnê seguirá para outros países da América entre 2026 e 2027, encerrando com apresentações no verão da Europa. Veja as datas confirmadas para 2026: