Karol G faz história na Billboard com músicas de seu álbum mais recente e atinge uma marca no Latin Airplay que nenhuma mulher havia alcançado até agora
Cantora colombiana bate recorde inédito de 32 anos ao emplacar três hits de um mesmo disco no topo da lista; veja detalhes dessa conquista
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A cantora colombiana Karol G alcançou um recorde na parada "Latin Airplay" da "Billboard". Na atualização de 6 de novembro de 2026, a artista ocupou simultaneamente o primeiro, o segundo e o terceiro lugar com músicas de um mesmo álbum: o recente "No Me Arrepiento De Sentir Tanto". O feito é inédito nos 32 anos do ranking, baseado em medições da Luminate sobre a transmissão de canções em espanhol no rádio dos Estados Unidos.
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O primeiro lugar ficou com "BbY WOW", parceria com Judeline e rusowsky. A faixa somou 11,1 milhões de impressões de audiência entre 23 e 29 de outubro, um aumento de 29%, mantendo a liderança pela terceira semana seguida. O segundo posto foi ocupado por "Ahí", colaboração com Drake, que registrou 8,3 milhões de impressões. Na terceira posição, "Alguien que te amaba" anotou 7,6 milhões de impressões e uma alta de 31%.
Bad Bunny e J Balvin também ocuparam o pódio da parada em uma mesma semana em 2019, mas com músicas de diferentes discos. Com isso, a colombiana se tornou a terceira artista na trajetória da lista e a única mulher a conquistar as três primeiras posições simultâneas.
Desempenho histórico nas paradas
Com a chegada de "Ahí" e "BbY WOW" ao ponto mais alto, Karol G acumulou 23 primeiros lugares na "Latin Airplay". A cantora superou Prince Royce, consolidando-se como a décima artista com mais lideranças na parada geral e a segunda entre mulheres, atrás das 25 conquistas de Shakira.
O disco "No Me Arrepiento De Sentir Tanto" marcou a quinta estreia consecutiva da artista no topo da "Top Latin Albums", após "KG0516", "Mañana Será Bonito", "Mañana Será Bonito (Bichota Season)" e "Tropicoqueta", acumulando 11 semanas nessa posição. O projeto também estreou no oitavo lugar da "Billboard 200", representando a quarta entrada da carreira entre os dez melhores álbuns nos Estados Unidos.
Na "Billboard Hot Latin Songs", a parceria com Drake estreou diretamente na primeira posição. Já "BbY WOW" completou 11 semanas no topo da lista, o segundo período mais longo de liderança desse ranking em 2026.
Próximos shows da turnê internacional
Karol G dá continuidade à turnê "Viajando por el Mundo Tropitour", com seis apresentações divididas entre Monterrey e Ciudad de México. A turnê seguirá para outros países da América entre 2026 e 2027, encerrando com apresentações no verão da Europa. Veja as datas confirmadas para 2026:
6 de novembro de 2026: Estadio BBVA, Guadalupe (México)
7 de novembro de 2026: Estadio BBVA, Guadalupe (México)
8 de novembro de 2026: Estadio BBVA, Guadalupe (México)
13 de novembro de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
14 de novembro de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
15 de novembro de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
27 de novembro de 2026: Estadio Nacional, San José (Costa Rica)
28 de novembro de 2026: Estadio Nacional, San José (Costa Rica)
4 de dezembro de 2026: Estadio El Campín, Bogotá (Colombia)
5 de dezembro de 2026: Estadio El Campín, Bogotá (Colombia)
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6 de dezembro de 2026: Estadio El Campín, Bogotá (Colombia)