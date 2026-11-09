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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
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Humberto Gessinger fará dois shows com formatos diferentes em BH

Vocalista da banda Engenheiros do Hawaii se apresenta revisitando sucessos do grupo e em formato acústico, em dezembro

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Helvécio Carlos
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Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
09/11/2026 02:00

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Com mais de 40 anos de carreira, Humberto Gessinger tem fãs de todas as idades - (crédito: Luigi Vieira/Divulgação)
Com mais de 40 anos de carreira, Humberto Gessinger tem fãs de todas as idades crédito: Luigi Vieira/Divulgação

Em dezembro, Humberto Gessinger fará duas apresentações em Belo Horizonte, com formatos diferentes. No dia 5/12, às 22h, o cantor sobe ao palco do Arena Hall, ao lado de Rafa Bisogno (bateria), Felipe Rotta (guitarra) e Esteban Tavares, para revisitar fases dos Engenheiros do Hawaii e de sua carreira solo, com destaque para o álbum “Humberto Gessinger Trio”, que completa 30 anos. Já no domingo (6/12), às 19h, o público acompanha o Trio Acústico, no Minascentro.

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Ao lado de Nando Peters (baixo) e Paulinho Goulart (acordeon), Gessinger explora diferentes sonoridades ao tocar violão, viola caipira, bandolim, piano e harmônica, com um repertório que percorre diversas fases de sua carreira.


• INGRESSO SOCIAL
Com mais de 40 anos de trajetória, 25 álbuns e oito DVDs lançados, Gessinger construiu uma obra recheada de canções que marcaram gerações. Ingressos disponíveis pelo Sympla. Há opções de ingresso social, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.


• HOMENAGEM
O diretor da Faculdade de Direito da UFMG, Hermes Vilchez Guerrero, será homenageado pelos colegas com jantar no Automóvel Clube de Minas Gerais, no próximo dia 19/11. O encontro marca o encerramento de sua gestão. No dia 26/11, Mônica Sette Lopes e Roberto Novaes tomam posse com um mandato de quatro anos à frente da histórica Casa de Afonso Pena.


• OUTRAS FLORESTAS
Cerca de 150 mudas foram plantadas sábado (7/11) no Parque Primeiro de Maio, no bairro Primeiro de Maio. A tarde foi marcada por apresentações do Cortejo de Percussão Pandeiro Para Todes e do Bloco Afro Boca de Dendê.

Participou também o Grupo Escoteiro Parque Primeiro de Maio. A ação faz parte do Projeto Outras Florestas, idealizado pela ONG Contato e realizado em parceria com a Fundação Banco do Brasil. A iniciativa atua desde 2022 em três biomas estratégicos do Brasil: Amazônia (Acre), Mata Atlântica (Bahia) e Cerrado (Minas Gerais).

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"Outras Florestas é um dos grandes projetos da história da Contato, porque ele reúne as ações ambientais, perspectivas culturais e sociais num só projeto.

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Um projeto inovador, que pensa na aplicação de tecnologias sociais para, a partir da ideia do reflorestamento das periferias, constituir novas tecnologias sociais em territórios em que a Contato atua", diz Vitor Santana, coordenador de Mobilização e Articulação da ONG Contato.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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