Festival tem bonecos idosos como protagonistas em espetáculo do Pigmalião

Apresentação do Pigmalião acontece em um palco em miniatura, cuja cenografia retrata o interior da casa de um senhor que recebe duas amigas para tomar um café (foto: Divulgação/ Pigmalião) A mais recente criação do Pigmalião Escultura que Mexe apresenta como protagonistas personagens idosos em uma peça de teatro de marionetes de fios no Micro Festival de Bonecos Idosos. O evento acontece neste sábado (13/8), em Mariana, e domingo (14/8), em Itabirito, na Região Central de Minas Gerais.





Além da peça de humor, as atrações estão divididas em oficina e intervenção de rua com bonecos gigantes.

Acostumados a trabalhar com público adulto, a companhia de teatro vai reunir no palco bonecos já conhecidos de outras montagens, caso do carismático violeiro “Seu Geraldo voz e Violão”, que, junto com outros bonecos, vão compartilhar com a plateia as vivências da terceira idade.

“O Micro Festival de Bonecos Idosos tem esse nome porque um dia a gente descobriu que tinha quatro espetáculos com esse tema, a terceira idade, e muitas marionetes que eram personagens idosos. Vimos que eram espetáculos muito ativos, que sempre circularam muito em Minas, no Brasil inteiro e fora do país. Aí a gente se deu conta que tinha todo o repertório para um festival inteiro e, assim, começamos a pensar no projeto” conta o diretor do Pigmalião Escultura que Mexe, Eduardo Felix.

Para o bonequeiro, exibir questões relacionadas à velhice sempre foi delicado, mas o desejo de trabalhar com o público adulto falava mais alto.

“Quando o Pigmalião estava começando, a gente tinha muito claro que trabalharia com marionetes para o público adulto, até porque já existe muita coisa boa sendo produzida para as crianças. Então, começamos a pensar como seria fazer espetáculos de bonecos para os idosos, e acho que esse público sempre se identificou mais com esses trabalhos, com uma relação muito mais próxima com os personagens”, comenta.

De acordo com a coordenadora de produção da Cia. Pigmalião, Juliana Abreu, o grupo sempre procurou desenvolver espetáculos com profundidade conceitual e filosófica. A marionete de fios, a relação do ator com o boneco e o teatro visual são os principais focos.





Bira e Bedé, as bonecas gigantes com cerca de 2,5 metros de altura, interagem com o público de todas as idades (foto: Divulgação/ Pigmalião)

Para crianças, adultos e idosos









Dessa proposta nasceram Bira e Bedé, bonecas gigantes com cerca de 2,5 metros de altura, semblantes pouco convidativos e personalidades ímpares. As duas senhoras de idade flanam pelas ruas da cidade em busca de burburinhos.

“Chamam muito atenção por onde passam, interagindo e alterando o cotidiano dos lugares a partir de situações inesperadas e cômicas e convidando o público para as outras atividades do Festival”, comenta Juliana Abreu.

Outra atração do festival é a peça “Tempo longe Demais” conduzida por marionetes de fios, manipuladas com rigor técnico e organicidade.

"A apresentação acontece em um palco em miniatura, cuja cenografia retrata o interior da casa de um senhor que recebe duas amigas para um café na hora da novela da tarde. As cenas que assistem na televisão os emocionam a tal ponto que os três idosos acabam revelando histórias de amor vividas na juventude", explica Juliana.

Com a proposta de formação, o festival ainda vai oferecer um momento de integração entre crianças, adultos e idosos com os artistas do Pigmalião por meio de uma oficina de materiais recicláveis. A oficina vai ensinar uma técnica de confecção de máscaras ecologicamente viável que poderá ser reproduzida pelos alunos.

Mariana

No sábado (13/8) o espetáculo de bonecos “Tempo Longe Demais” será apresentado na Praça da Sé, às 11h. Após a apresentação, a partir das 12h30, a dupla de bonecas gigantes Bira e Bedé farão intervenções artísticas pelas ruas da cidade histórica.

A programação do festival se encerra com a oficina de máscara de papel que terá início às 15h, na Casa de Cultura, rua Frei Durão, 84, Centro. Não será necessário fazer inscrição prévia: a participação é por ordem de chegada.





Itabirito





Em Itabirito, a trupe inicia os trabalhos com a oficina de máscaras, das 10h às 12h, no pátio da Biblioteca Pública de Itabirito. A partir das 14h, a Praça da Estação será ocupada pelas bonecas gigantes idosas Bira e Bedé, que farão intervenções e interações artísticas.

A última ação do Micro Festival de Bonecos Idosos será às 16h com apresentação do espetáculo de marionetes em um palco montado na Praça da Estação.





O “[Micro] Festival de Bonecos Idosos” é gratuito com patrocínio do Instituto Vale, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Além de Mariana e Itabirito, o evento está percorrendo outras 14 cidades mineiras.