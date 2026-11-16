Documentário sobre Zuenir Ventura tem sessão especial hoje em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A trajetória de sete décadas de Zuenir Ventura (1931-2026) no jornalismo se confunde com a própria história do Brasil. Dos anos 1950 à cobertura da ditadura militar e à redemocratização, o jornalista mineiro acompanhou de perto acontecimentos que marcaram o país. Esta caminhada é revisitada em “Mestre Zu”, documentário dirigido por Zelito Viana e Luciana Savaget que terá sessão especial nesta segunda-feira (16/11), às 20h40, no Cine Belas Artes, seguida de debate com o produtor cultural Afonso Borges, a historiadora Heloisa Starling e Mauro Ventura, filho do jornalista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O primogênito, que contribuiu para a elaboração do filme, conta que o desafio foi retratar a extensa jornada do pai, sem deixar de lado histórias menos conhecidas do público. Além de ajudar na escolha dos entrevistados, ele participou de alguns cortes e fez sugestões para a edição. A principal preocupação foi iluminar aspectos que nem sempre ganham espaço nos relatos sobre o jornalista.

Uma das histórias que Mauro destaca é a de Maria do Socorro, que Zuenir conheceu durante a cobertura da primeira Caravana da Cidadania de Lula pelo Nordeste, em 1993. A iniciativa buscava mobilizar o país para a campanha nacional de combate à fome e à miséria.

Entre os flagelados da seca, Maria do Socorro, diante dos visitantes, resumiu a urgência do drama: “A gente temos pressa, porque quem tem fome tem pressa”. A reportagem de Zuenir, publicada no Jornal do Brasil, integra o livro “Viagem ao coração do Brasil”, de Fernando Gabeira.

Para Mauro, é o melhor texto escrito pelo pai. O resultado do filme, diz ele, é um retrato amoroso. A codiretora Luciana Savaget e equipe reuniram imagens de diferentes fases da carreira do repórter, além de depoimentos de amigos de Zuenir que já morreram, como Arthur Xexéo, Ziraldo e Luis Fernando Verissimo.

“Foi possível homenageá-lo com ternura, a mesma ternura que ele sempre demonstrou na vida”, afirma Mauro. Não havia diferença entre a figura pública e o pai de família, conta o primogênito de Zuenir e Mary Ventura. Os mesmos acolhimento, disposição para ouvir e atenção eram dedicados tanto a desconhecidos quanto a personalidades.

Em 1989, durante a cobertura do assassinato do líder seringueiro Chico Mendes, no Acre, Zuenir conheceu Genésio, menino de 13 anos ameaçado de morte, testemunha do crime. Ao voltar ao Rio de Janeiro, levou o garoto para casa e anunciou aos filhos: “Aqui está o mais novo membro da família”. Genésio ficou sob sua guarda até completar 21 anos.

O rigor na apuração, o compromisso com a notícia e a disposição permanente para aprender são as características mais lembradas pelos entrevistados. Seu antigo chefe no Jornal do Brasil, Marcos de Sá Corrêa, costumava defini-lo como “um eterno principiante que faz da reportagem a única aventura genuína do jornalismo”.

Zuenir Ventura com a família: Elisa, que se tornou editora; Mauro, que adotou a profissão do pai; e a mulher Mary, também jornalista Mapa Filmes do Brasil/divulgação

Em discurso na Academia Brasileira de Letras, durante a sessão em homenagem a Zuenir, Miriam Leitão lembrou que a principal lição dele para quem está começando é “sair da mesa, deixar o celular de lado e ir ao encontro dos acontecimentos”. O jornalista ocupava a cadeira nº 32 da instituição, no lugar de Ariano Suassuna, e será sucedido por Drauzio Varela.

O legado de Zuenir não se limita às redações. Mauro chama a atenção para o professor universitário, aspecto menos lembrado de sua carreira. Por quatro décadas, ele deu aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi), que ajudou a fundar.

Herzog

O filme também destaca a atuação dele após o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, um de seus melhores amigos, pela ditadura militar, em 1975. Enquanto o governo tentava apresentar o crime como suicídio, Zuenir buscou advogados para assumir a causa da viúva Clarice Herzog no processo contra a União.

Nascido em Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, em 1º de junho de 1931, Zuenir foi pintor de paredes, trabalhou no comércio, deu aulas e, posteriormente, já no Rio de Janeiro, fez parte das redações da Tribuna da Imprensa, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, O Globo, O Cruzeiro, Veja, Época e IstoÉ. Entre seus livros mais conhecidos estão “1968 – o ano que não terminou”, “Chico Mendes”, “Cidade partida” e “Inveja – mal secreto”.

“Ele sempre teve a capacidade de captar o espírito do tempo, consciente ou inconscientemente. Sua obra continua atual e influencia várias gerações de leitores e jornalistas”, afirma Mauro Ventura. Zuenir morreu no último 22 de setembro, aos 95 anos, em decorrência de uma pneumonia.

“MESTRE ZU”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Brasil, 2026, 70 min. Documentário dirigido por Zelito Viana e Luciana Savaget. Sessão especial nesta segunda-feira (16/11), às 20h40, no Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes), seguida de debate com Mauro Ventura, Heloisa Starling e Afonso Borges. Ingressos: R$ 10, à venda na plataforma Velox Ticket.